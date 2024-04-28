Райское наслаждение: три рецепта пляцков с кокосом на Пасху
28 апреля 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:cookpad
Пасха – прекрасная возможность попробовать что-то новое и вкусное. А что может быть лучше ароматного, сладкого лакомства с кокосовым вкусом?
Пляцок с кокосом– идеальные десерты, которые придадут тропическому настроению традиционные пасхальные блюда. Они гарантированно станут украшением вашего праздничного стола.
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Пляцок "Кокосовая Мечта"
Время: 3 часа
Порций: 6
светлый бисквит:
– 4 яйца;
– щепотка соли;
– 4 столовые ложки сахара;
– 4 столовые ложки муки;
шоколадный бисквит:
– 4 яйца;
– щепотка соли;
– 4 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки муки;
– 1 столовая какао
крем:
– 300 миллилитров молока;
– 70 грамм сахара;
– 30 грамм шоколадного пудинга;
– 150 грамм сливочного масла;
– 100 грамм варенья;
кокосовая начинка:
– 160 миллилитров молока;
– 100 грамм сахара;
– 125 грамм кокосовой стружки;
– 60 грамм изюма;
– 150– 200 миллилитров кофе;
– 20 грамм желатина.
Приготовление:
- Для светлого бисквита взбейте белки с солью и сахаром до получения густой пены.
- Добавьте желтки и муку, сбейте еще немного.
- Выпекайте 30– 35 минут при 180°C в форме 25×35 сантиметров.
- Шоколадный бисквит приготовьте так же, как светлый бисквит, но добавьте какао в смесь.
- Для крема сахар растопите в 150 миллилитров молока и доведите до кипения.
- Пудинг разведите в 150 миллилитров холодного молока и влейте в кипящую молочную смесь.
- Снова доведите до кипения и варите.– 4 минуты.
- Масло взбейте до рыхлой консистенции.
- Постепенно вмешивайте в него охлажденный пудинг, сбивая миксером.
- Чтобы приготовить кокосовую начинку, желатин растворите в 50 миллилитров холодного кипяченого молока и оставьте на 10 минут.
- Изюм замочите в теплом кофе на 20 минут.
- Доведите до кипения остальное молоко с добавлением сахара.
- Влейте в молоко кокосовую стружку, изюм и растворенный желатин, хорошо перемешайте.
- Составляем площадку. Шоколадный бисквит смажьте вареньем Разрежьте лепешки светлого и шоколадного бисквита вдоль на две части. Составьте уголок в следующем порядке: светлый бисквит, половина крема– шоколадный бисквит (с вареньем вверх), теплая кокосовая начинка, шоколадный бисквит (вареньем к кокосовой начинке), половина крема, светлый бисквит.
- Оставьте в холодильнике на 12 часов для застывания.
Пляцок "Звездочка" с кокосом и ананасом
Время: 2,5 часа
Порций: 8
тесто:
– 5 яиц;
– 160 грамм сахара;
– 15 грамм ванильного сахара;
– 190 грамм муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– пол стакана мака (сухого);
для кокосового крема:
– 900 миллилитров молока;
– 250 грамм сахара;
– 1 упаковка ванильного пудинга;
– 80 грамм муки;
– 1 столовая ложка со сливкой крахмала;
– 2 желтка;
– 250 грамм масла;
– 100 грамм кокосовой стружки;
– 1 банка ананаса кольцами;
для сливочного крема:
– 350 миллилитров сливок (от 30%);
– 1 упаковка желе;
– 1 столовая ложка сахарной пудры;
дополнительно:
– 80 грамм кокосовой стружки;
– 1 столовая ложка масла;
– 1 столовая ложка сахара.
Приготовление:
- Для выпекания бисквита отделите белки от желтков. Взбивайте белки до получения крепкой пены, постепенно добавляя по 1– 2 столовые ложки сахара и ванильного сахара, сбивая хорошо после каждой добавки. Смешайте до состояния густой, блестящей массы.
- Уменьшите скорость сбивания до минимума и введите желтки по одному.
- Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в яичную массу., добавьте мак и осторожно вмешайте лопаткой.
- Форму размером 25х35 сантиметра застелить пергаментом, вылейте тесто и выровняйте. Выпекайте бисквит в духовке, разогретой до 180°C, в течение 35 – 40 минут. После выпечки дайте остыть.
- Для крема перемолите кокосовую стружку в блендере. В одну часть молока (400 миллилитров) добавьте пудинг, мука, крахмал и желтки, хорошо взбейте.
- В другой части молока растопите сахар, доведите до кипения и влейте взбитую массу. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения.
- Снимите с огня, введите измельченную кокосовую стружку и тщательно перемешайте.
- Накройте крем пищевой пленкой да, чтобы она касалась поверхности, и охладите до комнатной температуры.
- Мягкое масло взбейте до рыхлой массы, постепенно вмешивайте кокосовый крем до получения однородной массы.
- Формируем уголок. Извлеките бисквит из формы, снимите пергамент и аккуратно обрежьте верхний тонкий слой. Разделите бисквит на два равных лепешка. Ананасы отцедите от сиропа и нарежьте на меньшие кусочки.
- К ананасовому сиропу добавьте воду в объем 300 миллилитров. Разложите нижний корж в форму, пропитайте его половиной сиропа.
- На бисквит равномерно распределите половину кокосового крема, выложите кусочки ананаса, покройте оставшимся кремом. Сверху накройте вторым коржом, нажмите слегка и пропитайте остальным сиропом.
- На сковороде растопите 1 столовую ложку масла с сахаром до растворения, добавьте кокосовую стружку и обжарьте до золотистого цвета. Пересыпьте стружку в керамическую посуду и оставьте охлаждаться.
- Что приготовить крем растворите желе в 200 миллилитрах горячей воды и оставьте охлаждаться. Взбейте хорошо охлажденные сливки с сахарной пудрой до кремовой массы.
- Добавляйте желе, какое еще редкое, но начинает густеть, постепенно к сливкам, не переставая сбивать. Равномерно распределите готовый крем на лепешку, посыпьте охлажденной кокосовой стружкой.
- Храните в холодильнике 6 – 8 часов.
Пляцок "Баунти"
Время: 3 часа
Порций: 6
черный корж:
– 5 яиц;
– 100 грамм сахара;
– 5 грамм порошка к печенью;
– 20 грамм крахмала;
– 30 грамм какао;
– ванильный порошок;
кокосовый корж;
– 6– 8 яичных белков;
– 300 грамм сахара;
– 200– 300 грамм кокосовой стружки;
крем:
– 6– 8 яичных желтков;
– 200 грамм сахара;
– 600 грамм молока;
– 2 пачки по 40 грамм пудинг или 80 грамм кукурузного крахмала;
– 400 грамм сливочного масла.
Приготовление:
- Сначала черный корж. Взбейте белки с сахаром до образования стойких пиков. Поочередно вводите желтки. Смешайте другие ингредиенты, а затем аккуратно введите их в белковую массу, используя лопатку. Выпекайте при 180°С, к готовности.
- Готовим кокосовый корж. Взбейте белки с сахаром до формирования жестких пиков. Добавьте кокосовую стружку и аккуратненько перемешайте лопаткой. Выпекайте при температуре 180°С до готовности.
- Наконец-то крем. Взбейте желтки с сахаром до однородности. В молоко введите крахмал или пудинг и перемешайте до его растворения. Влейте смесь в желтки, поставьте на огонь и постоянно перемешивайте. Варите до загустения. После полного остывания взбейте с маслом.
- Собираем торт. На черный корж нанесите слой крема, положите кокосовый корж, снова покройте кремом и накройте вторым черным коржом. Сверху облейте глазурью из шоколада.