Пляцки з кокосом – ідеальні десерти, які додадуть тропічного настрою традиційним великоднім стравам. Вони гарантовано стануть прикрасою вашого святкового столу.

Цікаво Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"

Пляцок "Кокосова Мрія"

Час: 3 години
Порцій: 6

Приготування:

  1. Для світлого бісквіта збийте білки з сіллю та цукром до отримання густої піни.
  2. Додайте жовтки та борошно, збийте ще трохи.
  3. Випікайте 30 – 35 хвилин при 180°C у формі розміром 25×35 сантиметрів.
  4. Шоколадний бісквіт приготуйте так само як світлий бісквіт, але додайте какао до суміші.
  5. Для крему цукор розтопіть у 150 мілілітрів молока та доведіть до кипіння.
  6. Пудинг розведіть у 150 мілілітрів холодного молока і влийте в киплячу молочну суміш.
  7. Знову доведіть до кипіння і варіть 3 – 4 хвилини.
  8. Масло збийте до пухкої консистенції.
  9. Поступово вмішуйте в нього охолоджений пудинг, збиваючи міксером.
  10. Щоб приготувати кокосову начинку желатин розчиніть у 50 мілілітрів холодного кип’яченого молока і залиште на 10 хвилин.
  11. Родзинки замочіть у теплій каві на 20 хвилин.
  12. Доведіть до кипіння решту молока з додаванням цукру.
  13. Влийте до молока кокосову стружку, родзинки та розчинений желатин, добре перемішайте.
  14. Складаємо пляцок. Шоколадний бісквіт змастіть варенням Розріжте коржі світлого та шоколадного бісквіта вздовж на дві частини. Складіть пляцок в наступному порядку: світлий бісквіт, половина крему – шоколадний бісквіт (з варенням догори), тепла кокосова начинка, шоколадний бісквіт (варенням до кокосової начинки), половина крему, світлий бісквіт.
  15. Залиште у холодильнику на 12 годин для застигання.

Пляцок "Зіронька" з кокосом та ананасом

Час: 2,5 години
Порцій: 8

Приготування:

  1. Для випікання бісквіта відокремте білки від жовтків. Збивайте білки до отримання міцної піни, поступово додаючи по 1 – 2 столові ложки цукру та ванільного цукру, збиваючи добре після кожної добавки. Змішайте до стану густої, блискучої маси.
  2. Зменшіть швидкість збивання до мінімуму та введіть жовтки по одному.
  3. Змішайте борошно з розпушувачем і просійте в яєчну масу, додайте мак і обережно вмішайте лопаткою.
  4. Форму розміром 25х35 сантиметра застеліть пергаментом, вилийте тісто і вирівняйте. Випікайте бісквіт у духовці, розігрітій до 180°C, впродовж 35 – 40 хвилин. Після випікання дайте охолонути.
  5. Для крему перемеліть кокосову стружку у блендері. В одну частину молока (400 мілілітрів) додайте пудинг, борошно, крохмаль і жовтки, добре збийте.
  6. В іншій частині молока розтопіть цукор, доведіть до кипіння і влийте збиту масу. Варіть на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння.
  7. Зніміть з вогню, введіть подрібнену кокосову стружку і ретельно перемішайте.
  8. Накрийте крем харчовою плівкою так, щоб вона стосувалася поверхні, і охолодіть до кімнатної температури.
  9. М'яке масло збийте до пухкої маси, поступово вмішуйте кокосовий крем до отримання однорідної маси.
  10. Формуємо пляцок. Вийміть бісквіт з форми, зніміть пергамент і акуратно обріжте верхній тонкий шар. Розділіть бісквіт на два рівних коржі. Ананаси відцідіть від сиропу і наріжте на менші шматочки.
  11. До ананасового сиропу додайте воду до обсягу 300 мілілітрів. Розкладіть нижній корж у форму, просочіть його половиною сиропу.
  12. На бісквіт рівномірно розподіліть половину кокосового крему, викладіть шматочки ананаса, покрийте рештою крему. Зверху накрийте другим коржем, натисніть злегка і просочіть рештою сиропу.
  13. На сковороді розтопіть 1 столову ложку масла з цукром до розчинення, додайте кокосову стружку і обсмажте до золотистого кольору. Пересипте стружку в керамічний посуд і залишіть охолоджуватися.
  14. Що приготувати крем розчиніть желе у 200 мілілітрів гарячої води і залиште охолоджуватися. Збийте добре охолоджені вершки з цукровою пудрою до кремової маси.
  15. Додавайте желе, яке ще рідке, але починає густіти, поступово до вершків, не перестаючи збивати. Рівномірно розподіліть готовий крем на корж, посипте охолодженою кокосовою стружкою.
  16. Зберігайте пляцок в холодильнику 6-8 годин.

Пляцок "Баунті"

Час: 3 години
Порцій: 6

Приготування:

  1. Спершу чорний корж. Збийте білки з цукром до утворення стійких піків. По черзі вводьте жовтки. Змішайте інші інгредієнти, а потім акуратно введіть їх у білкову масу, використовуючи лопатку. Випікайте при 180°С, до готовності.
  2. Готуємо кокосовий корж. Збийте білки з цукром до формування твердих піків. Додайте кокосову стружку і акуратно перемішайте лопаткою. Випікайте при температурі 180°С до готовності.
  3. Нарешті крем. Збийте жовтки з цукром до однорідності. В молоко введіть крохмаль або пудинг і мішайте до його розчинення. Влийте суміш у жовтки, поставте на вогонь і постійно перемішуйте. Варіть до загустіння. Після повного охолодження збийте з маслом.
  4. Збираємо торт. На чорний корж нанесіть шар крему, покладіть кокосовий корж, знову покрийте кремом та накрийте другим чорним коржем. Зверху облийте глазур’ю з шоколаду.