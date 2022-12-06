Ленивый капустный пирог на сковороде
6 декабря 2022, 10:07Читати новину українською
Источник:инстаграмм Рецепты фудблог Украина
Когда нужно быстро перекусить между отключениями света, этот рецепт пригодится. Это ведь быстро, бюджетно и вкусно.
Капустный пирог на сковороде настолько прост в приготовлении, что с ним справится кто угодно. Все, что нужно: доступные ингредиенты, сковорода и несколько минут.
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Такое блюдо прекрасно дополнит как обычный стол, так и постный. Дополните его кусочками хлеба, рыбой или ешьте как есть. Кстати, по желанию можно полить его излюбленным соусом.
Рецепт ленивого пирога из капусты
- Время: 15 минут
- Порции: 2
– 150 – 200 граммов белокочанной капусты;
– одно куриное яйцо;
– 20 граммов пшеничной или цельнозерновой муки;
– 30 граммов твердого сыра;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Белокочанную капусту шинкуем и специальной терке, либо с помощью ручной овощечистки. Добавляем соль и тщательно перемешиваем. Отжимаем лишнюю жидкость из капусты руками.
- Выбиваем к ней куриное яйцо, добавляем муку и перемешиваем.
- Добавляем твердый творог и снова перемешиваем.
- Перекладываем капустную массу на разогретую смазанную маслом сковороду и хорошо утрамбовываем равномерным слоем.
- По желанию присыпаем кунжутом и жарим под крышкой по бокам до готовности.
- Подавайте на стол с любимым соусом.
Пусть вкушает!