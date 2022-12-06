Ленивый капустный пирог на сковороде

6 декабря 2022, 10:07
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Источник:

инстаграмм Рецепты фудблог Украина

Когда нужно быстро перекусить между отключениями света, этот рецепт пригодится. Это ведь быстро, бюджетно и вкусно.

Капустный пирог на сковороде настолько прост в приготовлении, что с ним справится кто угодно. Все, что нужно: доступные ингредиенты, сковорода и несколько минут.

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Такое блюдо прекрасно дополнит как обычный стол, так и постный. Дополните его кусочками хлеба, рыбой или ешьте как есть. Кстати, по желанию можно полить его излюбленным соусом.

Рецепт ленивого пирога из капусты

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 150 – 200 граммов белокочанной капусты;
– одно куриное яйцо;
– 20 граммов пшеничной или цельнозерновой муки;
– 30 граммов твердого сыра;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Белокочанную капусту шинкуем и специальной терке, либо с помощью ручной овощечистки. Добавляем соль и тщательно перемешиваем. Отжимаем лишнюю жидкость из капусты руками.
  • Выбиваем к ней куриное яйцо, добавляем муку и перемешиваем.
  • Добавляем твердый творог и снова перемешиваем.
  • Перекладываем капустную массу на разогретую смазанную маслом сковороду и хорошо утрамбовываем равномерным слоем.
  • По желанию присыпаем кунжутом и жарим под крышкой по бокам до готовности.
  • Подавайте на стол с любимым соусом.

Пусть вкушает!

Автор: Богданна Рибак