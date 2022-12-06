Ленивый капустный пирог на сковороде

Когда нужно быстро перекусить между отключениями света, этот рецепт пригодится. Это ведь быстро, бюджетно и вкусно.

Капустный пирог на сковороде настолько прост в приготовлении, что с ним справится кто угодно. Все, что нужно: доступные ингредиенты, сковорода и несколько минут.

Читайте также Мясо голеней по-грузински: готовим сочное чахохбили с томатами

Такое блюдо прекрасно дополнит как обычный стол, так и постный. Дополните его кусочками хлеба, рыбой или ешьте как есть. Кстати, по желанию можно полить его излюбленным соусом.

Рецепт ленивого пирога из капусты

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

– 150 – 200 граммов белокочанной капусты;– одно куриное яйцо;– 20 граммов пшеничной или цельнозерновой муки;– 30 граммов твердого сыра;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Белокочанную капусту шинкуем и специальной терке, либо с помощью ручной овощечистки. Добавляем соль и тщательно перемешиваем. Отжимаем лишнюю жидкость из капусты руками.

Выбиваем к ней куриное яйцо, добавляем муку и перемешиваем.

Добавляем твердый творог и снова перемешиваем.

Перекладываем капустную массу на разогретую смазанную маслом сковороду и хорошо утрамбовываем равномерным слоем.

По желанию присыпаем кунжутом и жарим под крышкой по бокам до готовности.

Подавайте на стол с любимым соусом.

Пусть вкушает!