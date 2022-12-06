Капустяний пиріг на сковорідці настільки простий у приготуванні, що з ним справиться будь-хто. Все, що потрібно: доступні інгредієнти, сковорідка та кілька хвилин.

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Така страва чудово доповнить як буденний стіл, так і пісний. Доповніть його шматочками хліба, рибою, або їжте як є. До речі, за бажанням можна полити його улюбленим соусом.

Рецепт лінивого пирога з капусти

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 150 – 200 грамів білокачанної капусти;

– одне куряче яйце;

– 20 грамів пшеничного або цільнозернового борошна;

– 30 грамів твердого сиру;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Білокачанну капусту шаткуємо та спеціальній тертці, або за допомогою ручної овочечистки. Додаємо сіль та ретельно перемішуймо. Віджимаємо зайву рідину з капусти руками.

Вибиваємо до неї куряче яйце, додаємо борошно та перемішуємо.

Додаємо твердий сир і знов перемішуємо.

Перекладаємо капустяну масу на розігріту, змащену олією сковорідку і добре утрамбовуємо рівномірним шаром.

За бажанням присипаємо кунжутом і смажимо під кришкою з обох боків до готовності.

Подавайте до столу з улюбленим соусом.

Нехай смакує!