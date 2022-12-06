Капустяний пиріг на сковорідці настільки простий у приготуванні, що з ним справиться будь-хто. Все, що потрібно: доступні інгредієнти, сковорідка та кілька хвилин.

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Така страва чудово доповнить як буденний стіл, так і пісний. Доповніть його шматочками хліба, рибою, або їжте як є. До речі, за бажанням можна полити його улюбленим соусом.

Рецепт лінивого пирога з капусти

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Білокачанну капусту шаткуємо та спеціальній тертці, або за допомогою ручної овочечистки. Додаємо сіль та ретельно перемішуймо. Віджимаємо зайву рідину з капусти руками.
  • Вибиваємо до неї куряче яйце, додаємо борошно та перемішуємо.
  • Додаємо твердий сир і знов перемішуємо.
  • Перекладаємо капустяну масу на розігріту, змащену олією сковорідку і добре утрамбовуємо рівномірним шаром.
  • За бажанням присипаємо кунжутом і смажимо під кришкою з обох боків до готовності.
  • Подавайте до столу з улюбленим соусом.

Нехай смакує!