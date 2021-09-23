Карамельный крем – идеальное дополнение почти к любому десерту. Он в меру сладкий и легко готовится из доступных ингредиентов.
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Давайте попробуем приготовить нежный крем, который станет прекрасной начинкой для пирожных или дополнением к другим десертам.
Карамельный крем – истинное наслаждение / Фото Pixabay
Ингредиенты
- 600 миллилитров молока
- 100 миллилитров воды;
- 4 яйца,
- 2 столовые ложки муки;
- 300 грамм сахара,
- щепотка соли.
Приготовление
- Сначала готовим карамель: в сковороде или кастрюле с толстым дном смешиваем 150 грам сахара и 100 миллилитров воды. Ставим на маленький огонь и помешиваем до тех пор, пока масса не станет коричневой. Кроме того, масса должна быть густая и тягучая, поэтому важно не передержать ее на огне.
- Добавляем в карамель оставшийся сахар и 500 миллилитров молока.
- Остальные 100 миллилитров молока смешиваем с мукой, чтобы получилась однородная масса без комочков. Вливаем ее в кипящую массу тонкой струйкой и постоянно помешиваем.
- Взбиваем яйца с солью и добавляем к массе, которая на плите. Доводим до кипения.
- В результате должен получиться однородный нежный крем, который прекрасно дополнит любой десерт!
Приятного аппетита!