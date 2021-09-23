Карамельная универсальность: готовим крем, который подойдет к любому десерту

Довольно часто в рецептах десертов мы видим особые кремы, приготовление которых иногда отнимает много времени и усилий. Всегда хочется иметь под рукой универсальный рецепт на все случаи жизни.

Карамельный крем – идеальное дополнение почти к любому десерту. Он в меру сладкий и легко готовится из доступных ингредиентов.

Интересно Детские блюда с курицей на каждый день: сочные митболы, нагетсы и котлеты с сырной начинкой

Давайте попробуем приготовить нежный крем, который станет прекрасной начинкой для пирожных или дополнением к другим десертам.

Карамельный крем – истинное наслаждение / Фото Pixabay

Ингредиенты

600 миллилитров молока

100 миллилитров воды;

4 яйца,

2 столовые ложки муки;

300 грамм сахара,

щепотка соли.

Приготовление

Сначала готовим карамель: в сковороде или кастрюле с толстым дном смешиваем 150 грам сахара и 100 миллилитров воды. Ставим на маленький огонь и помешиваем до тех пор, пока масса не станет коричневой. Кроме того, масса должна быть густая и тягучая, поэтому важно не передержать ее на огне. Добавляем в карамель оставшийся сахар и 500 миллилитров молока. Остальные 100 миллилитров молока смешиваем с мукой, чтобы получилась однородная масса без комочков. Вливаем ее в кипящую массу тонкой струйкой и постоянно помешиваем. Взбиваем яйца с солью и добавляем к массе, которая на плите. Доводим до кипения. В результате должен получиться однородный нежный крем, который прекрасно дополнит любой десерт!

Приятного аппетита!