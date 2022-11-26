Хрустящий, сладкий попкорн готовится за считанные минуты. Его обожают дети и взрослые, а на вкус – предлагаем попробовать домашний карамельный.
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Важно, чтобы карамель для попкорна готовили именно взрослые, ведь она горячая и при неосторожном обращении может вызвать ожоги.
Рецепт карамельного попкорна
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Готовим попкорн в микроволновке согласно инструкции. Далее нужно перебрать его, чтобы не было неоткрывшихся зерен. Пересыпаем попкорн в глубокую миску.
- Для изготовления карамели смешиваем сахар с водой, доводим на среднем огне до золотистого цвета. Важно, чтобы он не сгорел.
- Убавляем огонь до минимума. Добавляем масло комнатной температуры и быстро перемешиваем. Смесь будет бурлить, поэтому осторожно. Как только карамель перестанет пениться, добавляем соду. Сразу снимайте все с плиты и быстро перемешиваем. Поливаем карамелью попкорн и перемешиваем.
- На расстеленный пергамент выкладываем попкорн до полного охлаждения.
- ломаем на кусочки и наслаждаемся, ведь это очень вкусно.
Приятного тебе аппетита!