Хрустящий, сладкий попкорн готовится за считанные минуты. Его обожают дети и взрослые, а на вкус – предлагаем попробовать домашний карамельный.

Читайте также Нет света – спасайся МИНИ: три простых рецепта

Важно, чтобы карамель для попкорна готовили именно взрослые, ведь она горячая и при неосторожном обращении может вызвать ожоги.

Рецепт карамельного попкорна

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 упаковка попкорна;

– 200 граммов сахара;

– 50 граммов воды;

– 30 граммов сливочного масла;

– соль;

– 1/3 чайной ложки соды.

Приготовление:

Готовим попкорн в микроволновке согласно инструкции. Далее нужно перебрать его, чтобы не было неоткрывшихся зерен. Пересыпаем попкорн в глубокую миску.

Для изготовления карамели смешиваем сахар с водой, доводим на среднем огне до золотистого цвета. Важно, чтобы он не сгорел.

Убавляем огонь до минимума. Добавляем масло комнатной температуры и быстро перемешиваем. Смесь будет бурлить, поэтому осторожно. Как только карамель перестанет пениться, добавляем соду. Сразу снимайте все с плиты и быстро перемешиваем. Поливаем карамелью попкорн и перемешиваем.

На расстеленный пергамент выкладываем попкорн до полного охлаждения.

ломаем на кусочки и наслаждаемся, ведь это очень вкусно.

Приятного тебе аппетита!