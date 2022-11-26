Хрумкий, солодкий попкорн готується за лічені хвилини. Його обожнюють діти та дорослі, а щодо смаків – пропонуємо спробувати домашній карамельний.

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Важливо, щоб карамель для попкорну готували саме дорослі, адже вона гаряча та при необережному поводженні може викликати опіки.

Рецепт карамельного попкорну

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 упаковка попкорну;

– 200 грамів цукру;

– 50 грамів води;

– 30 грамів вершкового масла;

– сіль;

– 1/3 чайної ложки соди.

Приготування:

Готуємо попкорн в мікрохвильовці згідно з інструкцією. Далі потрібно перебрати його, щоб не було зерен, які не відкрились. Пересипаємо попкорн в глибоку миску.

Для приготування карамелі змішуємо цукор з водою, доводимо на середньому вогні до золотистого кольору. Важливо, щоб він не згорів.

Зменшуємо вогонь до мінімуму. Додаємо масло кімнатної температури і швиденько перемішуємо. Суміш буде бурлити, тому обережно️. Як тільки карамель перестане пінитись додаємо соду. Одразу знімайте все з плити та швидко перемішуємо. Поливаємо карамеллю попкорн та перемішуємо.

На розстелений пергамент викладаємо попкорн до повного охолодження.

️Ламаємо на шматочки і насолоджуємося, адже це дуже смачно.

Смачного!