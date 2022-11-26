Карамельный попкорн на семейные кинопосиделки
26 ноября 2022 , 09:46Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Согласитесь, что ни один киносеанс не обойдется без хрустящего попкорна. Чтобы не нарушать традиции, приготовьте его дома.
Хрустящий, сладкий попкорн готовится за считанные минуты. Его обожают дети и взрослые, а на вкус – предлагаем попробовать домашний карамельный.
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Важно, чтобы карамель для попкорна готовили именно взрослые, ведь она горячая и при неосторожном обращении может вызвать ожоги.
Рецепт карамельного попкорна
- Время: 10 минут
- Порции: 2
– 1 упаковка попкорна;
– 200 граммов сахара;
– 50 граммов воды;
– 30 граммов сливочного масла;
– соль;
– 1/3 чайной ложки соды.
Приготовление:
- Готовим попкорн в микроволновке согласно инструкции. Далее нужно перебрать его, чтобы не было неоткрывшихся зерен. Пересыпаем попкорн в глубокую миску.
- Для изготовления карамели смешиваем сахар с водой, доводим на среднем огне до золотистого цвета. Важно, чтобы он не сгорел.
- Убавляем огонь до минимума. Добавляем масло комнатной температуры и быстро перемешиваем. Смесь будет бурлить, поэтому осторожно. Как только карамель перестанет пениться, добавляем соду. Сразу снимайте все с плиты и быстро перемешиваем. Поливаем карамелью попкорн и перемешиваем.
- На расстеленный пергамент выкладываем попкорн до полного охлаждения.
- ломаем на кусочки и наслаждаемся, ведь это очень вкусно.
Приятного тебе аппетита!