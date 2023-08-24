Картофель на гриле с беконом – отличный вариант для всех, кто любит интересные вариации привычных блюд. Эта опция будет наслаждаться как основное блюдо или закуска на любом столе. Попробуйте только раз – и вам захочется возвращаться к этому блюду снова и снова.

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Рецепт картофеля на гриле с беконом

Время: 40 минут

Порций: 2

Блюдо, которое захочется повторить​ / Фото fajnegotowanie

Приготовление:

  • Чистим картофель и варим в кипятке 15 минут.
  • Сливаем воду. Даем картофелю немного остыть и заворачиваем его в бекон.
  • Разогреваем решетку гриль и выкладываем на нее картофель в беконе.
  • Жарим 10 минут.
  • Подаем с любимыми соусами.