Картофель на гриле с беконом – отличный вариант для всех, кто любит интересные вариации привычных блюд. Эта опция будет наслаждаться как основное блюдо или закуска на любом столе. Попробуйте только раз – и вам захочется возвращаться к этому блюду снова и снова.

Читайте также Легкие салаты с куриными стрипсами "Легко!": три идеи для ужина

Рецепт картофеля на гриле с беконом

Время: 40 минут

Порций: 2

Блюдо, которое захочется повторить​ / Фото fajnegotowanie

Ингредиенты: – 4 картофелины;

– 80 грамм копченого бекона;

– соль и специи по вкусу.

Приготовление: