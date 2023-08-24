Картопля на грилі з беконом – відмінний варіант для всіх, хто любить цікаві варіації звичних страв. Ця опція смакуватиме як основна страва чи закуска на будь-якому столі. Спробуйте лише раз – і вам захочеться повертатися до цієї страви знову й знову.

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Рецепт картоплі на грилі з беконом

Час: 40 хвилин

Порцій: 2

Страва, яку захочеться повторити / Фото fajnegotowanie

Інгредієнти: – 4 картоплини;

– 80 грамів копченого бекону;

– сіль та спеції до смаку.

Приготування: