Картопля на грилі з беконом – відмінний варіант для всіх, хто любить цікаві варіації звичних страв. Ця опція смакуватиме як основна страва чи закуска на будь-якому столі. Спробуйте лише раз – і вам захочеться повертатися до цієї страви знову й знову.

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Рецепт картоплі на грилі з беконом

Час: 40 хвилин

Порцій: 2

Страва, яку захочеться повторити / Фото fajnegotowanie

Приготування:

  • Чистимо картоплю та варимо в окропі 15 хвилин.
  • Зливаємо воду. Даємо картоплі трішки охолонути та загортаємо її в бекон.
  • Розігріваємо решітку гриль та викладаємо на неї картоплю в беконі.
  • Смажимо 10 хвилин.
  • Подаємо з улюбленими соусами.