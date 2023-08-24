Картопля на грилі з беконом – відмінний варіант для всіх, хто любить цікаві варіації звичних страв. Ця опція смакуватиме як основна страва чи закуска на будь-якому столі. Спробуйте лише раз – і вам захочеться повертатися до цієї страви знову й знову.
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Рецепт картоплі на грилі з беконом
Час: 40 хвилин
Порцій: 2
Страва, яку захочеться повторити / Фото fajnegotowanie
Приготування:
- Чистимо картоплю та варимо в окропі 15 хвилин.
- Зливаємо воду. Даємо картоплі трішки охолонути та загортаємо її в бекон.
- Розігріваємо решітку гриль та викладаємо на неї картоплю в беконі.
- Смажимо 10 хвилин.
- Подаємо з улюбленими соусами.