Вы будете возвращаться к этому блюду по любому случаю: готовим картошку с беконом на гриле
24 августа 2023, 22:52Читати новину українською
Источник:fajnegotowanie
Запеченная картошка – это то, от чего точно невозможно отказаться. Несколько "мясных" ноток и любимый соус способны превратить неприхотливое блюдо в настоящий кулинарный шедевр.
Картофель на гриле с беконом – отличный вариант для всех, кто любит интересные вариации привычных блюд. Эта опция будет наслаждаться как основное блюдо или закуска на любом столе. Попробуйте только раз – и вам захочется возвращаться к этому блюду снова и снова.
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Рецепт картофеля на гриле с беконом
Время: 40 минут
Порций: 2
Блюдо, которое захочется повторить / Фото fajnegotowanie
Ингредиенты:
– 4 картофелины;
– 80 грамм копченого бекона;
– соль и специи по вкусу.
Приготовление:
- Чистим картофель и варим в кипятке 15 минут.
- Сливаем воду. Даем картофелю немного остыть и заворачиваем его в бекон.
- Разогреваем решетку гриль и выкладываем на нее картофель в беконе.
- Жарим 10 минут.
- Подаем с любимыми соусами.