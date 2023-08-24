Вы будете возвращаться к этому блюду по любому случаю: готовим картошку с беконом на гриле

Запеченная картошка – это то, от чего точно невозможно отказаться. Несколько "мясных" ноток и любимый соус способны превратить неприхотливое блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

Картофель на гриле с беконом – отличный вариант для всех, кто любит интересные вариации привычных блюд. Эта опция будет наслаждаться как основное блюдо или закуска на любом столе. Попробуйте только раз – и вам захочется возвращаться к этому блюду снова и снова.

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Рецепт картофеля на гриле с беконом

Время: 40 минут

Порций: 2

Блюдо, которое захочется повторить​ / Фото fajnegotowanie

Ингредиенты:

– 4 картофелины;

– 80 грамм копченого бекона;

– соль и специи по вкусу.

Приготовление: