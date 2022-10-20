Без света и газа: рецепт консервации из картофеля, которая является полноценным блюдом

20 октября 2022 , 22:23
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Источник:

dieta moja pasja

Картофель с мясом в банке – это не только вариант быстрого и питательного ужина. Это блюдо придет на помощь, если в доме нет света и газа.

Сегодня каждый из нас готовится к тяжелой зиме и заготовляет консервацию, которая выручит в трудный момент. Картофель с мясом – отличная опция, которая подарит сытный и вкусный прием пищи даже тогда, когда пришлось оказаться без света и газа.

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Рецепт картофеля в банке с капустой и мясом

Время: 2 часа
Порций: 4

Быстрый ужин / Фото dieta moja pasja

Ингредиенты:

  • 1 килограмм квашеной капусты;
  • 1 килограмм свиных ребер;
  • полкилограмма картофеля;
  • 1 луковица;
  • 1 столовая ложка топленого сала;
  • соль и перец по вкусу;
  • 2 лавровых листа;
  • 3 горошины душистого перца.

Маринад для мяса:

  • 1 чайная ложка сладкого перца;
  • 1 столовая ложка майорана;
  • 2 – 3 гвоздики;
  • 1/2 чайной ложки соли;
  • 1 чайная ложка травяного перца.

Приготовление:

  1. Ребра нарежьте кусочками, чтобы они свободно поместились в банку.
  2. Смешайте все ингредиенты маринада и натрите им мясо, оставьте на несколько часов, а лучше в холодильнике на ночь.
  3. Разогрейте на сковороде сало и обжарьте ребра. Когда они подрумянятся, влейте немного воды и тушите под крышкой до готовности. Когда они станут мягкими, выложите их в кастрюлю и накройте крышкой.
  4. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на оставшемся от ребер жире.
  5. Если капуста у вас кислая, немного проварите ее. Поместите в кипящую воду, а примерно через 15 минут выложите капусту на сковороду с обжаренным луком.
  6. Добавьте специи и тушите до мягкости.
  7. Очищенный картофель нарежьте толстыми кубиками и отварите. Следите, чтобы они сохранили форму.
  8. Заполните банку: на низ капусту, далее ребра и сверху картофель.
  9. Выключите огонь и пастеризуйте 30 минут после закипания. Оставьте в воде до охлаждения.
  10. Благодаря пастеризации картофель отлично перенимает вкусы капусты и мяса. Позже блюдо нужно только разогреть, однако в случае необходимости его можно кушать и холодным.
  11. Картошку в банке следует хранить в прохладном месте до 3 недель.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська