Без света и газа: рецепт консервации из картофеля, которая является полноценным блюдом
20 октября 2022 , 22:23Читати новину українською
Источник:dieta moja pasja
Картофель с мясом в банке – это не только вариант быстрого и питательного ужина. Это блюдо придет на помощь, если в доме нет света и газа.
Сегодня каждый из нас готовится к тяжелой зиме и заготовляет консервацию, которая выручит в трудный момент. Картофель с мясом – отличная опция, которая подарит сытный и вкусный прием пищи даже тогда, когда пришлось оказаться без света и газа.
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Рецепт картофеля в банке с капустой и мясом
Время: 2 часа
Порций: 4
Быстрый ужин / Фото dieta moja pasja
Ингредиенты:
- 1 килограмм квашеной капусты;
- 1 килограмм свиных ребер;
- полкилограмма картофеля;
- 1 луковица;
- 1 столовая ложка топленого сала;
- соль и перец по вкусу;
- 2 лавровых листа;
- 3 горошины душистого перца.
Маринад для мяса:
- 1 чайная ложка сладкого перца;
- 1 столовая ложка майорана;
- 2 – 3 гвоздики;
- 1/2 чайной ложки соли;
- 1 чайная ложка травяного перца.
Приготовление:
- Ребра нарежьте кусочками, чтобы они свободно поместились в банку.
- Смешайте все ингредиенты маринада и натрите им мясо, оставьте на несколько часов, а лучше в холодильнике на ночь.
- Разогрейте на сковороде сало и обжарьте ребра. Когда они подрумянятся, влейте немного воды и тушите под крышкой до готовности. Когда они станут мягкими, выложите их в кастрюлю и накройте крышкой.
- Лук нарежьте кубиками и обжарьте на оставшемся от ребер жире.
- Если капуста у вас кислая, немного проварите ее. Поместите в кипящую воду, а примерно через 15 минут выложите капусту на сковороду с обжаренным луком.
- Добавьте специи и тушите до мягкости.
- Очищенный картофель нарежьте толстыми кубиками и отварите. Следите, чтобы они сохранили форму.
- Заполните банку: на низ капусту, далее ребра и сверху картофель.
- Выключите огонь и пастеризуйте 30 минут после закипания. Оставьте в воде до охлаждения.
- Благодаря пастеризации картофель отлично перенимает вкусы капусты и мяса. Позже блюдо нужно только разогреть, однако в случае необходимости его можно кушать и холодным.
- Картошку в банке следует хранить в прохладном месте до 3 недель.