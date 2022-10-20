Сьогодні кожен з нас готується до важкої зими та заготовляє консервацію, яка виручить у скрутний час. Картопля з м'ясом – чудова опція, яка подарує ситний та смачний прийом їжі навіть тоді, коли довелося опинитися без світла та газу.

Читайте Просте рішення для вечері в родинному колі – гомілки з рисом у духовці

Рецепт картоплі у банці з капустою та м'ясом

Час: 2 години

Порцій: 4

Швидка вечеря / Фото dieta moja pasja

Інгредієнти:

1 кілограм квашеної капусти;

1 кілограм свиних ребер;

пів кілограма картоплі;

1 цибулина;

1 столова ложка топленого сала;

сіль і перець до смаку;

2 лаврових листки;

3 горошини запашного перцю.

Маринад для м'яса:

1 чайна ложка солодкого перцю;

1 столова ложка майорану;

2 – 3 гвоздики;

1/2 чайної ложки солі;

1 чайна ложка трав'яного перцю.

Приготування: