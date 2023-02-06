Картофель тушеный с карпом – настоящее блюдо украинской кухни, которое, к сожалению, готовят довольно редко. Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко решил поделиться с читателями рецептом этого блюда, чтобы каждый мог с легкостью приготовить его дома.

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Только представьте себе нежную и ароматную рыбу, пропитанную вкусами специй и лука, в сочетании с картофелем. Рецептом этого блюда с поваром поделились читатели из Винницкой области, а теперь он рассказывает другим. Передает как клад.

Рецепт картофеля тушеного с карпом

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм очищенного карпа;

– 50 граммов муки;

– 6 картофелин;

– репчатый лук;

– соль;

– черный молотый перец;

– лавровый лист.

П риготирование:

Разделяем рыбу порционными одинаковыми кусочками, солим с обеих сторон и обваливаем в муке.

Разогреваем сковороду, добавляем масла и обжариваем карпа по бокам до золотистой корочки.

Очищаем шесть картофелин, нарезаем ломтиками примерно 3 – 4 миллиметра. Лук нарезаем полукольцами.

В котелке или кастрюле с толстым дном выкладываем слоями немного картофеля и несколько кусочков карпа, затем снова слой картофеля, лук, соль и перец по вкусу.

Заливаем водой, чтобы она покрыла картофель, добавляем три горошины душистого перца и лавровый лист. Тушим до готовности картофеля примерно 40 минут.

Подаем блюдо на стол и наслаждаемся.

Приятного аппетита!