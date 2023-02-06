Украинское аутентичное блюдо картофель тушеный с карпом
Источник:Евгений Клопотенко
Как часто вы готовите рыбу, карпа? Уверены, что редко. Попробуйте этот подлинный рецепт Клопотенко и влюбитесь в это блюдо навсегда.
Картофель тушеный с карпом – настоящее блюдо украинской кухни, которое, к сожалению, готовят довольно редко. Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко решил поделиться с читателями рецептом этого блюда, чтобы каждый мог с легкостью приготовить его дома.
Читайте также Котлеты с грибами или фрикадельки с овощами: блюда из куриного фарша, которые придутся по вкусу каждому
Только представьте себе нежную и ароматную рыбу, пропитанную вкусами специй и лука, в сочетании с картофелем. Рецептом этого блюда с поваром поделились читатели из Винницкой области, а теперь он рассказывает другим. Передает как клад.
Рецепт картофеля тушеного с карпом
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
– 1 килограмм очищенного карпа;
– 50 граммов муки;
– 6 картофелин;
– репчатый лук;
– соль;
– черный молотый перец;
– лавровый лист.
П риготирование:
- Разделяем рыбу порционными одинаковыми кусочками, солим с обеих сторон и обваливаем в муке.
- Разогреваем сковороду, добавляем масла и обжариваем карпа по бокам до золотистой корочки.
- Очищаем шесть картофелин, нарезаем ломтиками примерно 3 – 4 миллиметра. Лук нарезаем полукольцами.
- В котелке или кастрюле с толстым дном выкладываем слоями немного картофеля и несколько кусочков карпа, затем снова слой картофеля, лук, соль и перец по вкусу.
- Заливаем водой, чтобы она покрыла картофель, добавляем три горошины душистого перца и лавровый лист. Тушим до готовности картофеля примерно 40 минут.
- Подаем блюдо на стол и наслаждаемся.
Приятного аппетита!