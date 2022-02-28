Да-да, в мультиварке можно готовить не только каши и рагу, но и картошку. Это быстро, удобно и очень вкусно!

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Рецепт картофеля в мультиварке

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 3


Фото Damn delicious

Приготовление:

  1. Налейте в чашу мультиварки 1 стакан воды.
  1. Картофель щательно вымойте под проточной водой, просушите бумажным полотенцем, наколите вилкой и выложите на подставку в чаше.


Фото Damn delicious

  1. Выберите ручную настройку и установите таймер на 20 минут.
  1. Когда готовая картошка немного остынет, надрежьте каждую картофелину вдоль и приправьте сливочным маслом, перцем и солью.

Приятного аппетита!