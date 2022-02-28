Да-да, в мультиварке можно готовить не только каши и рагу, но и картошку. Это быстро, удобно и очень вкусно!
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Рецепт картофеля в мультиварке
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 3
Фото Damn delicious
Приготовление:
- Налейте в чашу мультиварки 1 стакан воды.
- Картофель щательно вымойте под проточной водой, просушите бумажным полотенцем, наколите вилкой и выложите на подставку в чаше.
Фото Damn delicious
- Выберите ручную настройку и установите таймер на 20 минут.
- Когда готовая картошка немного остынет, надрежьте каждую картофелину вдоль и приправьте сливочным маслом, перцем и солью.
Приятного аппетита!