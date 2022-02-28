Да, вареные куриные яйца можно просто нарезать и смешать с майонезом и зеленым луком. Будет вкусно, но банально. Предлагаем побаловать семью более интересными блюдами.

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Салат из яиц и плавленых сырков

  • Время: 5 минут
  • Порции: 4


Фото Nami-nami

Приготовление:

  1. Натрите на крупной терке плавленые сырки и очищенные от скорлупы вареные яйца.
  2. Добавьте к ним пропущенный сквозь пресс чеснок.
  3. Приправьте все перцем, заправьте майонезом и перемешайте.
  4. Подавайте салат на хлебе, гренках или со свежим салатом.

Приятного аппетита!

Рецепт яичных "лодочек", фаршированных грибами

  • Время: 20 минут
  • Порции: 20 штук


Фото Times food

Приготовление:

  1. Очищенные от скорлупы яйца разрежьте пополам, выньте из них желтки и разомните вилкой.
  2. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле (3 – 4 минуты).
  3. Грибы мелко нарежбте и обжарьте с луком (3 – 4 минуты).
  4. Приправьте грибы соевым соусом, перемешайте и тушите еще 2 минуты.
  5. Соедините желтки с грибами, добавьте майонез и перемешайте еще раз.
  6. Половинки яичных белков начините грибной массой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!