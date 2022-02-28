Картофель за считаные минуты: запекаем целым в мультиварке
28 февраля 2022 , 16:42Читати новину українською
Источник:Damn delicious
Что бы ни говорили диетологи, картошка – наш второй хлеб. Едят ее с мясом и рыбой либо просто со сливочным или растительным маслом. И готовится она недолго: в мультиварке – всего 20 минут.
Да-да, в мультиварке можно готовить не только каши и рагу, но и картошку. Это быстро, удобно и очень вкусно!
Читайте также Вкуснятина из отварных яиц: готовим салат и фаршированные "лодочки"
Рецепт картофеля в мультиварке
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 3
Фото Damn delicious
– 1 стакан воды;
– 5 средних картофелин;
– 5 столовых ложек сливочного масла;
– соль;
– свежесмолотый черный перец.
Приготовление:
- Налейте в чашу мультиварки 1 стакан воды.
- Картофель щательно вымойте под проточной водой, просушите бумажным полотенцем, наколите вилкой и выложите на подставку в чаше.
Фото Damn delicious
- Выберите ручную настройку и установите таймер на 20 минут.
- Когда готовая картошка немного остынет, надрежьте каждую картофелину вдоль и приправьте сливочным маслом, перцем и солью.
Приятного аппетита!