Картофель за считаные минуты: запекаем целым в мультиварке

28 февраля 2022 , 16:42
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Источник:

Damn delicious

Что бы ни говорили диетологи, картошка – наш второй хлеб. Едят ее с мясом и рыбой либо просто со сливочным или растительным маслом. И готовится она недолго: в мультиварке – всего 20 минут.

Да-да, в мультиварке можно готовить не только каши и рагу, но и картошку. Это быстро, удобно и очень вкусно!

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Рецепт картофеля в мультиварке

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 3


Фото Damn delicious

Ингредиенты:
– 1 стакан воды;
– 5 средних картофелин;
– 5 столовых ложек сливочного масла;
– соль;
– свежесмолотый черный перец.

Приготовление:

  1. Налейте в чашу мультиварки 1 стакан воды.
  1. Картофель щательно вымойте под проточной водой, просушите бумажным полотенцем, наколите вилкой и выложите на подставку в чаше.


Фото Damn delicious

  1. Выберите ручную настройку и установите таймер на 20 минут.
  1. Когда готовая картошка немного остынет, надрежьте каждую картофелину вдоль и приправьте сливочным маслом, перцем и солью.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак