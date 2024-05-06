Подойдет даже вчерашнее пюре: готовим фантастические картофельники с начинкой
6 мая 2024, 10:55Читати новину українською
Источник:"Вкусная страница"
Если у вас осталось пюре с праздничного стола, приготовьте картофельники. Такое блюдо точно понравится всем.
Еще лучшими картофельники сделает начинка. К слову, она может быть любая – не только шампиньоны, но и мясо, колбаса или сыр.
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Картофельные оладьи с начинкой
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 500 граммов картофельного пюре;
– 2 яйца;
– 5 столовых ложек муки;
– 1 зубчик чеснока;
– 50 граммов шампиньонов;
– 100 граммов колбасы;
– соль, смесь специй по вкусу;
– 80 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Грибы нарежьте маленькими кусочками и обжарьте на 1 столовой ложке масла до зарумянивания. Колбасу нарежьте небольшими кубиками.
- В картофельное пюре добавьте колбасу, яйца, грибы, измельченный чеснок, соль, специи, 3 столовые ложки муки и хорошо перемешайте.
- Сформируйте круглые лепешки толщиной 1 сантиметр. Запанируйте их в муке с обеих сторон.
- Разогрейте сковороду с маслом, выложите в нее лепешки и жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистого цвета.
- Подавайте картофельники со сметаной или любым соусом.