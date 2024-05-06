Подойдет даже вчерашнее пюре: готовим фантастические картофельники с начинкой

Если у вас осталось пюре с праздничного стола, приготовьте картофельники. Такое блюдо точно понравится всем.

Еще лучшими картофельники сделает начинка. К слову, она может быть любая – не только шампиньоны, но и мясо, колбаса или сыр.

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Картофельные оладьи с начинкой

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

– 500 граммов картофельного пюре;– 2 яйца;– 5 столовых ложек муки;– 1 зубчик чеснока;– 50 граммов шампиньонов;– 100 граммов колбасы;– соль, смесь специй по вкусу;– 80 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Грибы нарежьте маленькими кусочками и обжарьте на 1 столовой ложке масла до зарумянивания. Колбасу нарежьте небольшими кубиками. В картофельное пюре добавьте колбасу, яйца, грибы, измельченный чеснок, соль, специи, 3 столовые ложки муки и хорошо перемешайте. Сформируйте круглые лепешки толщиной 1 сантиметр. Запанируйте их в муке с обеих сторон. Разогрейте сковороду с маслом, выложите в нее лепешки и жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте картофельники со сметаной или любым соусом.