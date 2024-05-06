Еще лучшими картофельники сделает начинка. К слову, она может быть любая – не только шампиньоны, но и мясо, колбаса или сыр.

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Картофельные оладьи с начинкой

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Грибы нарежьте маленькими кусочками и обжарьте на 1 столовой ложке масла до зарумянивания. Колбасу нарежьте небольшими кубиками.
  2. В картофельное пюре добавьте колбасу, яйца, грибы, измельченный чеснок, соль, специи, 3 столовые ложки муки и хорошо перемешайте.
  3. Сформируйте круглые лепешки толщиной 1 сантиметр. Запанируйте их в муке с обеих сторон.
  4. Разогрейте сковороду с маслом, выложите в нее лепешки и жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистого цвета.
  5. Подавайте картофельники со сметаной или любым соусом.