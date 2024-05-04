Одним из ключевых аспектов приготовления идеального шашлыка является маринад, который не только обогащает вкус, но и делает мясо мягким и сочным. Среди многообразия маринадов, рецепт на основе майонеза отличается своей способностью придавать мясу нежность, что делает каждый кусочек непременно аппетитным.
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Шашлык на Пасху
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Вкус весенних праздников / Фото pexels
Приготовление:
- Нарежьте свинину на куски среднего размера.
- Важно, чтобы куски были примерно одинакового размера для равномерного приготовления.
- В глубокой миске смешайте майонез, измельченный чеснок, соль, перец и лимонный сок.
- Мелко нарежьте лук и зелень, добавьте к маринаду и тщательно перемешайте.
- Поместите куски мяса в маринад, тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл все мясо.
- Накройте миску крышкой или пленкой и оставьте в холодильнике на 3 – 6 часов. Для лучшего результата вы можете мариновать мясо на ночь.
- Разогрейте мангал или гриль. Нанизывайте мясо на шампуры или выложите на гриль-решетку.
- Готовьте шашлык, регулярно переворачивая, до золотистой корочке и полного приготовлению мяса (примерно 10 – 15 минут в зависимости от интенсивности жара).
- Подавайте готовый шашлык горячим, украсив свежей зеленью.