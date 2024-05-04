Одним из ключевых аспектов приготовления идеального шашлыка является маринад, который не только обогащает вкус, но и делает мясо мягким и сочным. Среди многообразия маринадов, рецепт на основе майонеза отличается своей способностью придавать мясу нежность, что делает каждый кусочек непременно аппетитным.

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Шашлык на Пасху

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Вкус весенних праздников / Фото pexels

Ингредиенты:

– 1 килограмм свинины (можно взять шею или лопатку);

– 200 грамм майонеза;

– 1 большая луковица;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– свежая зелень по вкусу (кориандр, петрушка, базилик);

– сок одного лимона.

Приготовление:

Нарежьте свинину на куски среднего размера. Важно, чтобы куски были примерно одинакового размера для равномерного приготовления. В глубокой миске смешайте майонез, измельченный чеснок, соль, перец и лимонный сок. Мелко нарежьте лук и зелень, добавьте к маринаду и тщательно перемешайте. Поместите куски мяса в маринад, тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл все мясо. Накройте миску крышкой или пленкой и оставьте в холодильнике на 3 – 6 часов. Для лучшего результата вы можете мариновать мясо на ночь. Разогрейте мангал или гриль. Нанизывайте мясо на шампуры или выложите на гриль-решетку. Готовьте шашлык, регулярно переворачивая, до золотистой корочке и полного приготовлению мяса (примерно 10 – 15 минут в зависимости от интенсивности жара). Подавайте готовый шашлык горячим, украсив свежей зеленью.