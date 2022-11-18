Картофельные зразы на новый лад: готовим в кляре с ветчиной и сыром

18 ноября 2022 , 12:06
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Источник:

инстаграмм Вали Саенко

Хрустящая корочка и мягкая, нежная начинка со сливочным сыром и ветчиной – это все о картофельных крокетах или как мы привыкли их называть зразы.

От традиционных образов, крокеты отличаются тем, что их дополнительно панируют сухарями. Тогда корочка становится хрустящей, золотистой, а начинка нежной.

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Если основа крокетов неизменная – это картофельное пюре, то начинки можно менять по желанию. Вкусно со шпинатом, тушеной капустой, мясным или рыбным фаршем. Попробуйте приготовить с ветчиной и сыром. При разрезании начинка эффектно вытечет из зразы!

Рецепт картофельных крокетов.

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4⠀
Ингредиенты:
– 600 граммов картофеля;
– 25 граммов пармезана;
– 3 куриных яйца;
– свежая или мороженая петрушка;
– 50 граммов твердого сыра;
– 50 граммов ветчины;
– пшеничная мука;
– сухари панировочные.

Приготовление:

  • Картошку в мундире отвариваем до готовности, сливаем воду и даем остыть. Очищаем картофель, делаем сухое пюре и добавляем специи: соль, черный молотый перец, петрушку, пармезан и одно яйцо. Все перемешиваем, делим массу на равные части.
  • Твердый сыр нарезаем небольшими брусочками, ветчину маленьким кубиком.
  • Каждую картофельную порцию делим пополам, одну приплющиваем и выкладываем сверху кусочек сыра и ветчины. Сверху накрываем ее половинкой и формируем крокеты. Если картофель прилипает к рукам – руки смазываем мукой, так будет легче формировать.


Картофельные крокеты (зразы) / Фото из личного архива Валентины Саенко

  • Выкладываем крокеты на противень и даем постоять в холодильнике 30 – 60 минут. Так они станут крепче.
  • Подготавливаем три сосуда: в одном муку, в другом сухаре, а в третьем – два взбитых венчиком яйца. Каждый крокет панируем следующим образом: мука, яйцо и сухари.
  • Обжариваем до румяности и запекаем при 180 градусах 5 – 6 минут.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак