От традиционных образов, крокеты отличаются тем, что их дополнительно панируют сухарями. Тогда корочка становится хрустящей, золотистой, а начинка нежной.

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Если основа крокетов неизменная – это картофельное пюре, то начинки можно менять по желанию. Вкусно со шпинатом, тушеной капустой, мясным или рыбным фаршем. Попробуйте приготовить с ветчиной и сыром. При разрезании начинка эффектно вытечет из зразы!

Рецепт картофельных крокетов.

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4⠀

Ингредиенты:

– 600 граммов картофеля;

– 25 граммов пармезана;

– 3 куриных яйца;

– свежая или мороженая петрушка;

– 50 граммов твердого сыра;

– 50 граммов ветчины;

– пшеничная мука;

– сухари панировочные.

Приготовление:

Картошку в мундире отвариваем до готовности, сливаем воду и даем остыть. Очищаем картофель, делаем сухое пюре и добавляем специи: соль, черный молотый перец, петрушку, пармезан и одно яйцо. Все перемешиваем, делим массу на равные части.

Твердый сыр нарезаем небольшими брусочками, ветчину маленьким кубиком.

Каждую картофельную порцию делим пополам, одну приплющиваем и выкладываем сверху кусочек сыра и ветчины. Сверху накрываем ее половинкой и формируем крокеты. Если картофель прилипает к рукам – руки смазываем мукой, так будет легче формировать.



Картофельные крокеты (зразы) / Фото из личного архива Валентины Саенко

Выкладываем крокеты на противень и даем постоять в холодильнике 30 – 60 минут. Так они станут крепче.

Подготавливаем три сосуда: в одном муку, в другом сухаре, а в третьем – два взбитых венчиком яйца. Каждый крокет панируем следующим образом: мука, яйцо и сухари.

Обжариваем до румяности и запекаем при 180 градусах 5 – 6 минут.

Приятного тебе аппетита!