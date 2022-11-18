От традиционных образов, крокеты отличаются тем, что их дополнительно панируют сухарями. Тогда корочка становится хрустящей, золотистой, а начинка нежной.
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Если основа крокетов неизменная – это картофельное пюре, то начинки можно менять по желанию. Вкусно со шпинатом, тушеной капустой, мясным или рыбным фаршем. Попробуйте приготовить с ветчиной и сыром. При разрезании начинка эффектно вытечет из зразы!
Рецепт картофельных крокетов.
- Время: 60 минут
- Порции: 4⠀
Приготовление:
- Картошку в мундире отвариваем до готовности, сливаем воду и даем остыть. Очищаем картофель, делаем сухое пюре и добавляем специи: соль, черный молотый перец, петрушку, пармезан и одно яйцо. Все перемешиваем, делим массу на равные части.
- Твердый сыр нарезаем небольшими брусочками, ветчину маленьким кубиком.
- Каждую картофельную порцию делим пополам, одну приплющиваем и выкладываем сверху кусочек сыра и ветчины. Сверху накрываем ее половинкой и формируем крокеты. Если картофель прилипает к рукам – руки смазываем мукой, так будет легче формировать.
Картофельные крокеты (зразы) / Фото из личного архива Валентины Саенко
- Выкладываем крокеты на противень и даем постоять в холодильнике 30 – 60 минут. Так они станут крепче.
- Подготавливаем три сосуда: в одном муку, в другом сухаре, а в третьем – два взбитых венчиком яйца. Каждый крокет панируем следующим образом: мука, яйцо и сухари.
- Обжариваем до румяности и запекаем при 180 градусах 5 – 6 минут.
Приятного тебе аппетита!