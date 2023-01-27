Цитрусовый кекс с маком – отличный вариант домашней выпечки, подходящей к чаю, кофе или другому любимому напитку.

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Из этих ингредиентов у вас смело получится два кекса или один в большой форме.

Рецепт кекса с маком и лимоном

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Отдельно смешиваем муку, разрыхлитель для теста, ванильный сахар и сухой мак.⠀
  • В миске взбиваем мягкое сливочное масло, сахар и цедру цитрусовых. По одному добавляем яйца и взбиваем каждый раз. Добавляем растительное масло и еще раз взбиваем миксером или в кухонной машине.
  • Вместе смешиваем молоко и сок лимона.
  • В масляную массу добавляем часть сухих ингредиентов, взбиваем и часть молочной смеси. Так несколько раз до затворения всего теста.
  • Выливаем тесто в подготовленную форму смазанную сливочным маслом и усыпанную мукой и запекаем при 180 приблизительно 1 час. Проверяем шпажкой на готовность.
  • Для глазури просто все смешиваем: сок лимона, сахарную пудру.
  • Достаем выпечку из формы, когда немного остынет покрываем глазурью.

Приятного тебе аппетита!