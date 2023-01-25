Невероятно вкусный и простой в приготовлении ореховый пирог, который понравится буквально всем. Нежное рассыпчатое тесто, карамельно ореховые слои – этот вкус однозначно станет вашим любимцем.
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Подавайте такой пирог к чаю, кофе или другим любимым напиткам. А поскольку грецкие орехи преимущественно всегда налицо на кухне, такой пирог можно готовить хоть ежедневно.
Рецепт орехового пирога
- Время: 60 – 70 минут
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Масло растапливаем в микроволновке или на пару и даем ему остыть. Муку смешиваем с разрыхлителем до печенья и сахаром.
- Добавляем яйца, вливаем масло и замешиваем мягкое, гибкое тесто. Переводим его в пищевую пленку и в холодильник, пока готовим ореховый слой.
- Орехи измельчаем в блендере, но не слишком мелко. В глубокую сковороду выкладываем масло, как начнет топиться, добавляем к нему сахар и мед. Помешивая, доводим смесь до однородности и кипения. Даем несколько секунд, чтобы все немного оставило, высыпаем орехи, выключаем огонь и вымешиваем до однородности.
- Форму (25х35 см) укрываем пергаментом для выпечки. Сверху выкладываем равномерным слоем раскатанное тесто. Поверх теста равномерно распределяем ореховую массу.
- Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 20 – 30 минут в зависимости от духовки.
- Когда площадка остынет, снимаем пергамент, разрезаем на порционные кусочки и подаем к столу.
Приятного тебе аппетита!