Быстрый рецепт домашнего кекса в микроволновке

7 июня 2021 , 09:16
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Источник:

24 канал

Обожаете насладиться сладким, но у вас не всегда есть время на его приготовление? Мы подготовили для вас рецепт вкусного шоколадного кекса в микроволновке, который готовится за несколько минут.

Кекс в микроволновке – быстрый и вкусный рецепт, который прекрасно подойдет на сладкий завтрак или перекус.

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К тесту на кекс можно дополнительно добавить шоколадную крошку, растворимый кофе или сгущенное молоко, все зависит от ваших вкусов. Мы подготовили для вас два варианта быстрого кекса в микроволновке: шоколадный и банановый.

Лучше всего готовить кекс в керамической посуде небольшого размера – как на крем-брюле или фондан, или в обычной домашней чашке.

Рецепт шоколадного кекса

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2
  • Калорийность на 100 граммов: 164 ккал


Шоколадный кекс / Фото Едим дома

Ингредиенты:
– 3 ст. л муки;
– 2 ст. л сахара,
– 2 ст. л какао;
– ¼ ч. л разрыхлителя для теста;
– щепотка соли;
– 3 ст. л молока
– 1 ст. л растительного масла.
  1. Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
  2. В большой чашке или емкости смешайте все сухие ингредиенты и перемешайте.
  3. Влейте в чашку или миску к сухим ингредиентам молоко и масло и перемешайте до однородной массы.
  4. Наполните тестом чашку или формочку, но не под самый верх – кекс будет расти при выпечке.
  5. Отправьте готовое тесто в чашке или в керамической миске в микроволновку выставленную на высокий режим. Выпекайте кекс в течение 1 минуты и 10 секунд.
  6. Готовый кекс подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!

Не переживайте, если ваш кекс поднимется, а потом осядет – это нормально.

Рецепт бананового кекса в микроволновке

  • Время: 10 минут
  • Порции: 1
  • Калорийность на 100 граммов: 273 ккал


Банановый кекс / Фото Сколько граммов

Ингредиенты:
– 1 спелый банан;
– 1 ст. л растопленного сливочного масла;
– 1 яйцо;
– 3 ст. л муки;
– 1 ст. л молока
– 3 ст. л сахара,
– 1/2 ч. л разрыхлителя для теста.
  1. В чашке соедините растопленное сливочное масло, молоко и яйцо. Взбейте ингредиенты вилкой до однородной массы.
  2. Банан очистите от кожуры и хорошо разомните вилкой в пюре. Добавьте его к яичной массе и снова перемешайте.
  3. Добавьте в чашку остальные ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар и перемешайте тесто в однородную массу.
  4. Отправьте чашку с тестом в микроволновку и выпекайте в течение 1 минуты.
  5. Кекс готов. Подавайте его к столу горячим с кофе или с шариком любимого мороженого. Приятного аппетита!

 

Автор: Богданна Рибак