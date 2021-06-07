Быстрый рецепт домашнего кекса в микроволновке

Обожаете насладиться сладким, но у вас не всегда есть время на его приготовление? Мы подготовили для вас рецепт вкусного шоколадного кекса в микроволновке, который готовится за несколько минут.
Кекс в микроволновке – быстрый и вкусный рецепт, который прекрасно подойдет на сладкий завтрак или перекус.
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К тесту на кекс можно дополнительно добавить шоколадную крошку, растворимый кофе или сгущенное молоко, все зависит от ваших вкусов. Мы подготовили для вас два варианта быстрого кекса в микроволновке: шоколадный и банановый.
Лучше всего готовить кекс в керамической посуде небольшого размера – как на крем-брюле или фондан, или в обычной домашней чашке.
Рецепт шоколадного кекса
- Время: 10 минут
- Порции: 2
- Калорийность на 100 граммов: 164 ккал
Шоколадный кекс / Фото Едим дома
– 3 ст. л муки;
– 2 ст. л сахара,
– 2 ст. л какао;
– ¼ ч. л разрыхлителя для теста;
– щепотка соли;
– 3 ст. л молока
– 1 ст. л растительного масла.
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- В большой чашке или емкости смешайте все сухие ингредиенты и перемешайте.
- Влейте в чашку или миску к сухим ингредиентам молоко и масло и перемешайте до однородной массы.
- Наполните тестом чашку или формочку, но не под самый верх – кекс будет расти при выпечке.
- Отправьте готовое тесто в чашке или в керамической миске в микроволновку выставленную на высокий режим. Выпекайте кекс в течение 1 минуты и 10 секунд.
- Готовый кекс подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!
Не переживайте, если ваш кекс поднимется, а потом осядет – это нормально.
Рецепт бананового кекса в микроволновке
- Время: 10 минут
- Порции: 1
- Калорийность на 100 граммов: 273 ккал
Банановый кекс / Фото Сколько граммов
– 1 спелый банан;
– 1 ст. л растопленного сливочного масла;
– 1 яйцо;
– 3 ст. л муки;
– 1 ст. л молока
– 3 ст. л сахара,
– 1/2 ч. л разрыхлителя для теста.
- В чашке соедините растопленное сливочное масло, молоко и яйцо. Взбейте ингредиенты вилкой до однородной массы.
- Банан очистите от кожуры и хорошо разомните вилкой в пюре. Добавьте его к яичной массе и снова перемешайте.
- Добавьте в чашку остальные ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар и перемешайте тесто в однородную массу.
- Отправьте чашку с тестом в микроволновку и выпекайте в течение 1 минуты.
- Кекс готов. Подавайте его к столу горячим с кофе или с шариком любимого мороженого. Приятного аппетита!