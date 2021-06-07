Кекс в мікрохвильовці – швидкий та смачний рецепт, який чудово підійде на солодкий сніданок або перекус.

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До тіста на кекс можна додатково додати шоколадну крихту, розчинну каву або згущене молоко, все залежить від ваших смаків. Ми підготували для вас два варіанти швидкого кексу в мікрохвильовці: шоколадний та банановий.

Найкраще готувати кекс у керамічній посудині невеликого розміру – як на крем-брюле чи фондан, або у звичайній домашній чашці.

Рецепт шоколадного кексу

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

2 Калорійність на 100 грамів: 164 ккал



Шоколадний кекс / Фото Їмо вдома

Інгредієнти:

– 3 ст. л борошна;

– 2 ст. л цукру;

– 2 ст. л какао;

– ¼ ч. л розпушувача для тіста;

– дрібка солі;

– 3 ст. л молока;

– 1 ст. л рослинної олії.

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У великій чашці або посудині змішайте всі сухі інгредієнти та перемішайте. Влийте до в чашку або миску до сухих інгредієнтів молоко та олію та вимішайте до однорідної маси. Наповніть тістом чашку або формочку, але не під сам верх – кекс буде рости при випіканні. Відправте готове тісто в чашці або в керамічній мисочці в мікрохвильовку виставлену на високий режим. Випікайте кекс протягом 1 хвилини та 10 секунд. Готовий кекс подавайте до столу гарячим. Смачного!

Не переживайте, якщо ваш кекс підніметься, а потім осяде – це нормально.

Рецепт бананового кексу в мікрохвильовці

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1

1 Калорійність на 100 грамів: 273 ккал

Банановий кекс / Фото Скільки грамів

Інгредієнти:

– 1 стиглий банан;

– 1 ст. л розтопленого вершкового масла;

– 1 яйце;

– 3 ст. л борошна;

– 1 ст. л молока;

– 3 ст. л цукру;

– 1 /2 ч. л розпушувача для тіста.