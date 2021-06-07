Кекс в микроволновке – быстрый и вкусный рецепт, который прекрасно подойдет на сладкий завтрак или перекус.

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К тесту на кекс можно дополнительно добавить шоколадную крошку, растворимый кофе или сгущенное молоко, все зависит от ваших вкусов. Мы подготовили для вас два варианта быстрого кекса в микроволновке: шоколадный и банановый.

Лучше всего готовить кекс в керамической посуде небольшого размера – как на крем-брюле или фондан, или в обычной домашней чашке.

Рецепт шоколадного кекса

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

2 Калорийность на 100 граммов: 164 ккал



Шоколадный кекс / Фото Едим дома

Ингредиенты:

– 3 ст. л муки;

– 2 ст. л сахара,

– 2 ст. л какао;

– ¼ ч. л разрыхлителя для теста;

– щепотка соли;

– 3 ст. л молока

– 1 ст. л растительного масла.

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. В большой чашке или емкости смешайте все сухие ингредиенты и перемешайте. Влейте в чашку или миску к сухим ингредиентам молоко и масло и перемешайте до однородной массы. Наполните тестом чашку или формочку, но не под самый верх – кекс будет расти при выпечке. Отправьте готовое тесто в чашке или в керамической миске в микроволновку выставленную на высокий режим. Выпекайте кекс в течение 1 минуты и 10 секунд. Готовый кекс подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!

Не переживайте, если ваш кекс поднимется, а потом осядет – это нормально.

Рецепт бананового кекса в микроволновке

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

1 Калорийность на 100 граммов: 273 ккал



Банановый кекс / Фото Сколько граммов

Ингредиенты:

– 1 спелый банан;

– 1 ст. л растопленного сливочного масла;

– 1 яйцо;

– 3 ст. л муки;

– 1 ст. л молока

– 3 ст. л сахара,

– 1/2 ч. л разрыхлителя для теста.