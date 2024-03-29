Помогут создать феерию праздника: рецепт пасхальных кексов: рецепт пасхальных кексов
29 марта 2024, 06:26Читати новину українською
Источник:twoje diy
Выпечка – обязательный атрибут пасхальных праздников. Готовить пасхальные кексы просто и быстро, а еще они такие красивые!
Лимонные кексы в виде цыплят очень красиво выглядят и очень вкусные, особенно детям. Они исчезнут со стола в первые минуты, поэтому лучше приготовить их немного больше.
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Кексы на Пасху
- Время: 1 час
- Порций: 12 штук
– 300 грамм пшеничной муки;
– 2 ложки разрыхлителя;
– 2 яйца;
– 250 миллилитров натурального йогурта;
– 125 грамм сливочного масла;
– 150 грамм сахара;
– 1 пачка ванильного сахара;
– 2 столовые ложки тертой цедры лимона;
– щепотка соли;
– сахарная пудра для приготовления глазури;
ингредиенты для сахарной начинки:
– сахар;
– желтый гелевый краситель.
Приготовление:
- Выньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким.
- Смешайте его с йогуртом.
- Добавьте муку, сахар, пудру, соль и цедру лимона.
- Выложите тесто в формочки для кексов и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20 минут.
- Пока кексы пекутся, сделайте цветную сахарную посыпку. Просто насыпьте в пакет сахар и добавьте гелевый краситель.
- Хорошо распределите краситель.
- Когда кексы будут готовы, выньте их из духовки и дайте остыть.
- Сделайте глазурь из сахарной пудры и теплой воды.
- Выложите капкейки глазурью и посыпьте сахарной посыпкой.
- Из марципановой массы сделайте цыплячьи глаза и клюв.