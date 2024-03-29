Лимонні кекси у вигляді курчат надзвичайно гарно виглядають та дуже смакують, особливо дітям. Вони зникнуть зі столу у перші хвилини, тож краще приготувати їх трішки більше.

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Кекси на Великдень

  • Час: 1 година
  • Порцій: 12 штук

Рецепт кексівДуже смачно / Фото twoje diy

Приготування:

  1. Вийміть масло з холодильника, щоб воно стало м'яким.
  2. Змішайте його з йогуртом.
  3. Додайте борошно, цукор, пудру, сіль і цедру лимона.
  4. Викладіть тісто у формочки для кексів і випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 20 хвилин.
  5. Поки кекси печуться, зробіть кольорову цукрову посипку. Просто насипте в пакет цукор і додайте гелевий барвник.
  6. Добре розподіліть барвник.
  7. Коли кекси будуть готові, вийміть їх з духовки та дайте охолонути.
  8. Зробіть глазур з цукрової пудри та теплої води.
  9. Викладіть капкейки глазур’ю і посипте цукровою посипкою.
  10. З марципанової маси зробіть курчаті очі і дзьоб.