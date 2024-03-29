Лимонні кекси у вигляді курчат надзвичайно гарно виглядають та дуже смакують, особливо дітям. Вони зникнуть зі столу у перші хвилини, тож краще приготувати їх трішки більше.

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Кекси на Великдень

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 12 штук

Дуже смачно / Фото twoje diy

Інгредієнти:

– 300 грамів пшеничного борошна;

– 2 ложки розпушувача;

– 2 яйця;

– 250 мілілітрів натурального йогурту;

– 125 грамів вершкового масла;

– 150 грамів цукру;

– 1 пачка ванільного цукру;

– 2 столові ложки тертої цедри лимона;

– дрібка солі;

– цукрова пудра для приготування глазурі;

інгредієнти для цукрової начинки:

– цукор;

– жовтий гелевий барвник.

Приготування:

Вийміть масло з холодильника, щоб воно стало м'яким. Змішайте його з йогуртом. Додайте борошно, цукор, пудру, сіль і цедру лимона. Викладіть тісто у формочки для кексів і випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 20 хвилин. Поки кекси печуться, зробіть кольорову цукрову посипку. Просто насипте в пакет цукор і додайте гелевий барвник. Добре розподіліть барвник. Коли кекси будуть готові, вийміть їх з духовки та дайте охолонути. Зробіть глазур з цукрової пудри та теплої води. Викладіть капкейки глазур’ю і посипте цукровою посипкою. З марципанової маси зробіть курчаті очі і дзьоб.

Цікаво знати: що не можна додавати у паску.