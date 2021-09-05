Киш Лорен с курятиной: вкусный рецепт сытного обеда для семьи
Источник:jo cooks
Если вам надоели обычные пироги, мы предлагаем вам приготовить блюдо французской кухни – Киш Лорен. Нежная начинка, тонкое песочное тесто и сочная курочка, пальчики оближешь!
Рецепт пирога Киш Лорен
Киш Лорен – классический пирог французской кухни. Этот пирог существует еще с начала 18 века и все это время остается любимцем миллионов.
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Не медлите с приготовления этого блюда, ведь оно точно станет вашим фаворитом.
Как приготовить тесто на Киш Лорен
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Киш Лорен с курятиной и беконом / Фото jo cooks
– 250 г муки;
– 120 г сливочного масла;
– 2 куриных яйца;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Натрите сливочное масло на грубой терке в муку. Разотрите все руками до крошки.
- Вбейте к муке яйца и посолите. Замесите эластичное тесто.
- Сформируйте тесто в шар и заверните в слой пищевой пленки.
- Отправьте тесто в холодильник на 20 минут.
Киш Лорен с курятиной и беконом / Фото jo cooks
Как сформировать тесто на Киш Лорен
- Раскатайте тесто в тонкий слой.
- Накрутите тесто на скалку.
- Перенесите его на форму для выпекания Киша.
- С помощью скалки снимите лишнее тесто с краев формы.
- Утрамбуйте тесто руками.
- Выложите на тесто слой пергамента для выпекания и насыпьте сверху фасоль.
- Отправьте тесто в разогретую до 180 градусов духовку и испеките в течение 7 – 9 минут.
- Снимите слой пергамента с фасолью и оставьте тесто охлаждаться.
Приготовление теста / Фото jo cooks
Как приготовить начинку для Киш Лорен
- Время: 30 минут
- Порции: 1
– 400 г куриного филе;
– 100 г бекона;
– 2 куриных яйца;
– 1 репчатая луковица;
– 250 мл жирных сливок;
– щепотка мускатного ореха;
– белый молотый перец;
– соль;
– 100 г сыра Эмменталь.
Приготовление:
- Нарежьте курицу, бекон и лук произвольными кусочками. Обжарьте на сковородке до золотистого цвета.
- Выложите начинку на тесто для киша.
- Натрите половину сыра на начинку.
- Смешайте в миске сливки, яйца, мускатный орех и белый перец с солью.
- Тщательно перемешайте все до однородной массы.
- Вылейте жидкую массу на начинку. Разогрейте духовку до 180 градусов. Натрите оставшуюся часть сыра на Киш Лорен.
- Отправьте пирог выпекаться в духовку на 40 – 50 минут. Готовый пирог выньте из духовки и немного охладите. Блюдо готово. Приятного аппетита!
Приготовление начинки для киша / Фото jo cooks
Киш Лорен непременно понравится всей вашей семье. Кстати, к этому рецепту вы можете добавлять и другие любимые ингредиенты, тем самым изменять вкус традиционного французского пирога.