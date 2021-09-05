Рецепт пирога Киш Лорен

Киш Лорен – классический пирог французской кухни. Этот пирог существует еще с начала 18 века и все это время остается любимцем миллионов.

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Не медлите с приготовления этого блюда, ведь оно точно станет вашим фаворитом.

Как приготовить тесто на Киш Лорен

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1



Киш Лорен с курятиной и беконом / Фото jo cooks

Ингредиенты:

– 250 г муки;

– 120 г сливочного масла;

– 2 куриных яйца;

– щепотка соли.

Приготовление:

Натрите сливочное масло на грубой терке в муку. Разотрите все руками до крошки.

Вбейте к муке яйца и посолите. Замесите эластичное тесто.

Сформируйте тесто в шар и заверните в слой пищевой пленки.

Отправьте тесто в холодильник на 20 минут.



Киш Лорен с курятиной и беконом / Фото jo cooks

Как сформировать тесто на Киш Лорен

Раскатайте тесто в тонкий слой.

Накрутите тесто на скалку.

Перенесите его на форму для выпекания Киша.

С помощью скалки снимите лишнее тесто с краев формы.

Утрамбуйте тесто руками.

Выложите на тесто слой пергамента для выпекания и насыпьте сверху фасоль.

Отправьте тесто в разогретую до 180 градусов духовку и испеките в течение 7 – 9 минут.

Снимите слой пергамента с фасолью и оставьте тесто охлаждаться.



Приготовление теста / Фото jo cooks

Как приготовить начинку для Киш Лорен

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 400 г куриного филе;

– 100 г бекона;

– 2 куриных яйца;

– 1 репчатая луковица;

– 250 мл жирных сливок;

– щепотка мускатного ореха;

– белый молотый перец;

– соль;

– 100 г сыра Эмменталь.

Приготовление:

Нарежьте курицу, бекон и лук произвольными кусочками. Обжарьте на сковородке до золотистого цвета.

Выложите начинку на тесто для киша.

Натрите половину сыра на начинку.

Смешайте в миске сливки, яйца, мускатный орех и белый перец с солью.

Тщательно перемешайте все до однородной массы.

Вылейте жидкую массу на начинку. Разогрейте духовку до 180 градусов. Натрите оставшуюся часть сыра на Киш Лорен.

Отправьте пирог выпекаться в духовку на 40 – 50 минут. Готовый пирог выньте из духовки и немного охладите. Блюдо готово. Приятного аппетита!



Приготовление начинки для киша / Фото jo cooks

Киш Лорен непременно понравится всей вашей семье. Кстати, к этому рецепту вы можете добавлять и другие любимые ингредиенты, тем самым изменять вкус традиционного французского пирога.