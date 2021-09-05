Рецепт пирога Киш Лорен

Киш Лорен – классический пирог французской кухни. Этот пирог существует еще с начала 18 века и все это время остается любимцем миллионов.

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Не медлите с приготовления этого блюда, ведь оно точно станет вашим фаворитом.

Как приготовить тесто на Киш Лорен

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1


Киш Лорен с курятиной и беконом / Фото jo cooks

Приготовление:

  1. Натрите сливочное масло на грубой терке в муку. Разотрите все руками до крошки.
  2. Вбейте к муке яйца и посолите. Замесите эластичное тесто.
  3. Сформируйте тесто в шар и заверните в слой пищевой пленки.
  4. Отправьте тесто в холодильник на 20 минут.


Киш Лорен с курятиной и беконом / Фото jo cooks

Как сформировать тесто на Киш Лорен

  1. Раскатайте тесто в тонкий слой.
  2. Накрутите тесто на скалку.
  3. Перенесите его на форму для выпекания Киша.
  4. С помощью скалки снимите лишнее тесто с краев формы.
  5. Утрамбуйте тесто руками.
  6. Выложите на тесто слой пергамента для выпекания и насыпьте сверху фасоль.
  7. Отправьте тесто в разогретую до 180 градусов духовку и испеките в течение 7 – 9 минут.
  8. Снимите слой пергамента с фасолью и оставьте тесто охлаждаться.


Приготовление теста / Фото jo cooks

Как приготовить начинку для Киш Лорен

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  1. Нарежьте курицу, бекон и лук произвольными кусочками. Обжарьте на сковородке до золотистого цвета.
  2. Выложите начинку на тесто для киша.
  3. Натрите половину сыра на начинку.
  4. Смешайте в миске сливки, яйца, мускатный орех и белый перец с солью.
  5. Тщательно перемешайте все до однородной массы.
  6. Вылейте жидкую массу на начинку. Разогрейте духовку до 180 градусов. Натрите оставшуюся часть сыра на Киш Лорен.
  7. Отправьте пирог выпекаться в духовку на 40 – 50 минут. Готовый пирог выньте из духовки и немного охладите. Блюдо готово. Приятного аппетита!


Приготовление начинки для киша / Фото jo cooks

Киш Лорен непременно понравится всей вашей семье. Кстати, к этому рецепту вы можете добавлять и другие любимые ингредиенты, тем самым изменять вкус традиционного французского пирога.