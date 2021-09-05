Рецепт пирога Кіш Лорен

Кіш Лорен – класичний пиріг французької кухні. Цей пиріг існує ще з початку 18 століття і весь цей час залишається улюбленцем мільйонів.

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Не зволікайте з приготування цієї страви, адже вона точно стане вашим фаворитом.

Як приготувати тісто на Кіш Лорен

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1



Кіш Лорен з курятиною і беконом / Фото jo cooks

Інгредієнти:

– 250 г борошна;

– 120 г вершкового масла;

– 2 курячих яйця;

– дрібка солі.

Приготування:

Натріть вершкове масло на грубій тертці до борошна. Розітріть все руками до крихти.

Вибийте до борошна яйця та посоліть. Замісіть еластичне тісто.

Сформуйте тісто в кулю та загорніть в шар харчової плівки.

Відправте тісто в холодильник на 20 хвилин.



Кіш Лорен з курятиною і беконом / Фото jo cooks

Як сформувати тісто на Кіш Лорен

Розкачайте тісто в тонкий шар.

Накрутіть тісто на скалку.

Перенесіть його на форму для випікання кіша.

За допомогою скалки зніміть зайве тісто з країв форми.

Втрамбуйте тісто руками.

Викладіть на тісто шар пергаменту для випікання та насипте зверху квасолю.

Відправте тісто в розігріту до 180 градусів духовку та випечіть протягом 7 – 9 хвилин.

Зніміть шар пергаменту з квасолею та залишіть тісто охолоджуватися.



Приготування тіста / Фото jo cooks

Як приготувати начинку для Кіш Лорен

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 400 г курячого філе;

– 100 г бекону;

– 2 курячих яйця;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 250 мл жирних вершків;

– дрібка мускатного горіха;

– білий мелений перець;

– сіль;

– 100 г сиру Емменталь.

Приготування:

Наріжте курку, бекон та цибулю довільними шматочками. Обсмажте на сковорідці до золотистого кольору.

Викладіть начинку на тісто для кіша.

Натріть половину сиру на начинку.

Змішайте в мисці вершки, яйця, мускатний горіх та білий перець з сіллю.

Ретельно перемішайте все до однорідної маси.

Вилийте рідку масу на начинку. Розігрійте духовку до 180 градусів. Натріть решту сиру на Кіш Лорен.

Відправте пиріг випікатися в духовку на 40 – 50 хвилин. Готовий пиріг вийміть з духовки та трішки охолодіть. Страва готова. Смачного!



Приготування начинки для кіша / Фото jo cooks

Кіш Лорен неодмінно сподобається всій вашій родині. До речі, до цього рецепту ви можете додавати й інші улюблені інгредієнти, тим самим змінювати смак традиційного французького пирога.