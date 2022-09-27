Кисло-сладкий соус: рецепт от Ярославского
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Чтобы приготовить настоящий кисло-сладкий соус дома, воспользуйтесь проверенным рецептом украинского шеф-повара Владимира Ярославского.
Кисло-сладкий соус – это вкуснейшее сочетание пикантного перца, с имбирем, а сладких ноток добавляет сахар. Этот соус используют в азиатской кухне. Он отлично дополняет блюда из курятины, свинины и говядины. В нем маринуют и доводят до готовности овощи, также редко, но подают в рыбу.
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Владимир Ярославский подробно описал и снял видео, в котором делится проверенным рецептом кисло-сладкого соуса, который пригодится вам на кухне.Совет! Перед приготовлением соуса не забудьте надеть одноразовые перчатки.
Рецепт кисло-сладкого соуса
- Время: 20 минут
- Порции: 2
– 70 граммов яблочного уксуса;
– 70 граммов воды;
– 70 граммов сахара;
– 1 столовая ложка сеченного перца чили (красного);
– 1 столовая ложка обыкновенного сеченного красного перца;
– 2 столовые ложки чеснока;
– 1 чайная ложка имбиря;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала (20 граммов), растворить в 30 граммах воды;
– 30 граммов кетчупа;
– пару капель соевого соуса;
– 1 столовая ложка белого сухого вина;
– соль.
Приготовление:
- Сахар осторожно топим в сухом сотейнике на высоком огне, пока он не карамелизуется (шеф-повар почти его не помешивает).
- Добавьте воду, далее уксус, немного перемешайте, чтобы карамель разошлась в жидкости. Добавьте мелко нарезанные перцы, чеснок, имбирь, доведите все до кипения и добавьте кукурузный крахмал растворенный в воде. Снова доведите смесь до кипения: она становится более густой и прозрачной. Попробуйте соус и сдобрите солью.
- Далее в более насыщенный вкус влейте несколько капель соевого соуса и кетчупа – они придают полноту вкуса и цвет станет еще более насыщенным.
- Готовый кисло-сладкий соус охладите и используйте в блюдах.
Приятного тебе аппетита!
Можно использовать перцы разных цветов – тогда соус будет не только вкусный, но и радовать глаз красивым цветовым сочетанием.