Кисло-сладкий соус: рецепт от Ярославского

Чтобы приготовить настоящий кисло-сладкий соус дома, воспользуйтесь проверенным рецептом украинского шеф-повара Владимира Ярославского.

Кисло-сладкий соус – это вкуснейшее сочетание пикантного перца, с имбирем, а сладких ноток добавляет сахар. Этот соус используют в азиатской кухне. Он отлично дополняет блюда из курятины, свинины и говядины. В нем маринуют и доводят до готовности овощи, также редко, но подают в рыбу.

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Владимир Ярославский подробно описал и снял видео, в котором делится проверенным рецептом кисло-сладкого соуса, который пригодится вам на кухне.

Рецепт кисло-сладкого соуса

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Перед приготовлением соуса не забудьте надеть одноразовые перчатки.– 70 граммов яблочного уксуса;– 70 граммов воды;– 70 граммов сахара;– 1 столовая ложка сеченного перца чили (красного);– 1 столовая ложка обыкновенного сеченного красного перца;– 2 столовые ложки чеснока;– 1 чайная ложка имбиря;– 1 столовая ложка кукурузного крахмала (20 граммов), растворить в 30 граммах воды;– 30 граммов кетчупа;– пару капель соевого соуса;– 1 столовая ложка белого сухого вина;– соль.

Приготовление:

Сахар осторожно топим в сухом сотейнике на высоком огне, пока он не карамелизуется (шеф-повар почти его не помешивает).

Добавьте воду, далее уксус, немного перемешайте, чтобы карамель разошлась в жидкости. Добавьте мелко нарезанные перцы, чеснок, имбирь, доведите все до кипения и добавьте кукурузный крахмал растворенный в воде. Снова доведите смесь до кипения: она становится более густой и прозрачной. Попробуйте соус и сдобрите солью.

Далее в более насыщенный вкус влейте несколько капель соевого соуса и кетчупа – они придают полноту вкуса и цвет станет еще более насыщенным.

Готовый кисло-сладкий соус охладите и используйте в блюдах.

Приятного тебе аппетита!

Можно использовать перцы разных цветов – тогда соус будет не только вкусный, но и радовать глаз красивым цветовым сочетанием.