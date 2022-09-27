Кисло-солодкий соус – це надзвичайно смачне поєднання пікантного перцю, з імбирем, а солодких ноток додає цукор. Цей соус використовують в азійській кухні. Він чудово доповнює страви з курятини, свинини та яловичини. У ньому маринують та доводять до готовності овочі, також зрідка, але подають до риби.

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Володимир Ярославський детально описав та відзняв відео, у якому ділиться перевіреним рецептом кисло-солодкого соусу, який стане вам у пригоді на кухні.

Порада! Перед приготуванням соусу не забудьте одягнути одноразові рукавиці.

Рецепт кисло-солодкого соусу

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 70 грамів яблучного оцту;

– 70 грамів води;

– 70 грамів цукру;

– 1 столова ложка січеного перцю чилі (червоного);

– 1 столова ложка звичайного січеного червоного перцю;

– 2 столові ложки часнику;

– 1 чайна ложка імбиру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю (20 грамів), розчинити у 30 грамах води;

– 30 грамів кетчупу;

– пару капель соєвого соусу;

– 1 столова ложка білого сухого вина;

– сіль.

Приготування:

Цукор обережно топимо у сухому сотейнику на високому вогні, поки він не карамелізується (шеф-кухар майже не помішує його).

Додайте воду, далі оцет, трішки перемішайте, щоб карамель розійшлася у рідині. Додайте дуже дрібно нарізані перці, часник, імбир, доведіть все до кипіння та додайте кукурудзяний крохмаль розчинений у воді. Знову доведіть суміш до кипіння: вона стає густішою і прозорою. Спробуйте соус та присмачте сіллю.

Далі до більш насиченого смаку влийте декілька капель соєвого соусу і кетчупу – вони додають повноти смаку і колір стане ще більше насиченим.

Готовий кисло-солодкий соус охолодіть та використовуйте у стравах.

Смачного!

Можна використовувати перці різних кольорів – тоді соус буде не лише смачний, а й радуватиме око красивим поєднанням кольорів.