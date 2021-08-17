Классический соус получил название от фамилии руководителя прислуги и хозяйства при дворе Людовика XIV – маркиза Луи де Бешамеля. Именно для этого вельможи был впервые приготовлен соус. Уже в XVII веке соус набирает невероятную популярность, появляется большое количество его вариаций. Каждый профессиональный французский повар счел нужным внести корректировки в рецептуру, пытаясь усовершенствовать его и придать новый вкус.
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Соус бешамель – это известная классика и основа многих блюд. Он прост в приготовлении и универсален в применении. Его замечательным признаком является то, что он одинаково хорошо подходит к горячим мясным, рыбным и овощным блюдам.
Рецепт соуса Бешамель
Время: 45 минут
Порций: 4
Классический соус / Фото Food and Mood
Ингредиенты:
- 50 грамм сливочного масла;
- 50 грамм пшеничной муки;
- 550 миллилитров молока
- 2 столовые ложки подсолнечного масла;
- щепотка соли;
- мускатный орех, перец по вкусу.
Приготовление:
- Для рецепта важно, чтобы масло и мука были в равных пропорциях. В кастрюле растопить масло и всыпать в него муку. Жарить, постоянно помешивая, на медленном огне около 3 минут.
- Когда мука станет золотистого цвета – влейте в нее молоко.
- Варить до загустения соуса.