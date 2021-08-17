Класичний соус отримав власну назву від прізвища керівника прислуги та господарства при дворі Людовика XIV – маркіза Луї де Бешамеля. Саме для цього вельможі був вперше приготовлений соус. Вже у XVII столітті соус набирає неймовірної популярності, з'являється велика кількість його варіацій. Кожен професійний французький кухар вважав за потрібне внести коригування в рецептуру, намагаючись удосконалити його та надати новий смак.
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Соус Бешамель – це відома класика та основа багатьох страв. Він простий у приготуванні та універсальний в застосуванні. Його чудовою ознакою те, що він однаково добре підходить до гарячих м'ясних, рибних і овочевих страв.
Рецепт соусу Бешамель
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Класичний соус / Фото Food and Mood
Інгредієнти:
- 50 грам вершкового масла;
- 50 грам пшеничного борошна;
- 550 мілілітрів молока;
- 2 столові ложки соняшникової олії;
- пучка солі;
- мускатний горіх, перець до смаку.
Приготування:
- Для рецепту важливо, щоб масло та борошно були у рівних пропорціях. У каструлі розтопити масло та всипати до нього борошно. Смажити, постійно помішуючи, на повільному вогні близько 3 хвилин.
- Коли борошно стане золотистого кольору – влийте до нього молоко.
- Варити до загустіння соусу.