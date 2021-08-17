Класичний соус отримав власну назву від прізвища керівника прислуги та господарства при дворі Людовика XIV – маркіза Луї де Бешамеля. Саме для цього вельможі був вперше приготовлений соус. Вже у XVII столітті соус набирає неймовірної популярності, з'являється велика кількість його варіацій. Кожен професійний французький кухар вважав за потрібне внести коригування в рецептуру, намагаючись удосконалити його та надати новий смак.

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Соус Бешамель – це відома класика та основа багатьох страв. Він простий у приготуванні та універсальний в застосуванні. Його чудовою ознакою те, що він однаково добре підходить до гарячих м'ясних, рибних і овочевих страв.

Рецепт соусу Бешамель

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Класичний соус / Фото Food and Mood

Інгредієнти:

50 грам вершкового масла;

50 грам пшеничного борошна;

550 мілілітрів молока;

2 столові ложки соняшникової олії;

пучка солі;

мускатний горіх, перець до смаку.

Приготування:

Для рецепту важливо, щоб масло та борошно були у рівних пропорціях. У каструлі розтопити масло та всипати до нього борошно. Смажити, постійно помішуючи, на повільному вогні близько 3 хвилин. Коли борошно стане золотистого кольору – влийте до нього молоко. Варити до загустіння соусу.

Для пікантності соусу до нього можна додати чебрець, орегано, майоран, розмарин і інші запашні трави. Різні додатки дадуть страві відмінний відтінок смаку. Наприклад, у Нідерландах та Бельгії у бешамель додають мелений мускатний горіх, а у Франції — лавровий лист і дуже дрібно кришену цибулю. Соусом бешамель можна заправляти низькокалорійні салати або використовувати його як заправку при приготуванні багатьох супів і супів-пюре.