Классическая кухня: история создания соуса бешамель и рецепт

Бешамель – это базовый и классический соус на основе муки и молока. Он прекрасно сочетается с большим разнообразием блюд.

Классический соус получил название от фамилии руководителя прислуги и хозяйства при дворе Людовика XIV – маркиза Луи де Бешамеля. Именно для этого вельможи был впервые приготовлен соус. Уже в XVII веке соус набирает невероятную популярность, появляется большое количество его вариаций. Каждый профессиональный французский повар счел нужным внести корректировки в рецептуру, пытаясь усовершенствовать его и придать новый вкус.

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Соус бешамель – это известная классика и основа многих блюд. Он прост в приготовлении и универсален в применении. Его замечательным признаком является то, что он одинаково хорошо подходит к горячим мясным, рыбным и овощным блюдам.

Рецепт соуса Бешамель

Время: 45 минут

Порций: 4

Классический соус / Фото Food and Mood

Ингредиенты:

50 грамм сливочного масла;

50 грамм пшеничной муки;

550 миллилитров молока

2 столовые ложки подсолнечного масла;

щепотка соли;

мускатный орех, перец по вкусу.

Приготовление:

Для рецепта важно, чтобы масло и мука были в равных пропорциях. В кастрюле растопить масло и всыпать в него муку. Жарить, постоянно помешивая, на медленном огне около 3 минут. Когда мука станет золотистого цвета – влейте в нее молоко. Варить до загустения соуса.

Для пикантности соуса к нему можно добавить тимьян, орегано, майоран, розмарин и другие ароматные травы. Различные добавки дадут блюду отличный оттенок вкуса. Например, в Нидерландах и Бельгии в бешамель добавляют молотый мускатный орех, а во Франции – лавровый лист и очень мелко крошеным лук. Соусом бешамель можно заправлять низкокалорийные салаты или использовать его как заправку при приготовлении многих супов и супов-пюре.