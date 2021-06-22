Мусс – сладкое блюдо французской кухни, в переводе означает – пенка. Десерт, который готовят из взбитых сливок, перетертых в пюре фруктов, взбитых в пышную пену. Также добавляют желатин или манную крупу, шоколад, какао, кофе, фруктовый сок.

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Марко Черветти рассказывает как приготовить легкий и нежный мусс, который понравится детям и взрослым.

Мусс можно подавать в будни и праздники. Процесс приготовления десерта очень простой, а замораживание – около 2 часов.

Как приготовить клубничный мусс

Время: 2 часа 30 минут

2 часа 30 минут Порции: 2

2 Калорийность на 100 граммов: 107 ккал

Ингредиенты:

– 400 граммов клубники;

– 7 – 8 граммов желатина;

– 400 граммов сливок 33%;

– 60 граммов сахара.

Клубнику очистите, помойте. Часть нарежьте на четыре части для декора. Измельчите до состояния пюре с помощью блендера.

Клубничное пюре / Скриншот видео

Пюре пропустите через сито, выложите в кастрюлю, добавьте желатин. Кастрюлю поставьте на огонь, готовьте на маленьком огне до растворения желатина, периодически помешивая. Снимите с плиты, оставьте для охлаждения. В миску влейте сливки, добавьте сахар, взбейте миксером до пышной пены. Далее – влейте клубничное пюре, аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой.

Взбитые сливки / Скриншот видео

Готовый мусс выложите в стаканы, заверните пищевой пленкой, отправьте в холодильник на один час.

В кастрюле соедините клубничное пюре со сливками, добавьте ломтики клубники, доведите до кипения. Снимите с плиты, оставьте для охлаждения.

Взбитые сливки / Скриншот видео

В готовый охлажденный мусс сверху выложите клубничный сироп, заверните пищевой пленкой, отправьте в холодильник на один час. Достаньте из холодильника, подавайте сразу к столу. Приятного аппетита!

Клубничный мусс – рецепт сладкого десерта от Марко Черветти в видео: