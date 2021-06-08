Клубника в шоколаде: простой рецепт летнего десерта

В сезон клубники можно экспериментировать и придумывать разнообразные десерты. Мы подготовили для вас простой рецепт – клубники в шоколаде, который понравится детям и взрослым.

Ароматная, сладкая клубника в молочном или черном шоколаде никого не оставит равнодушным. Это может быть основное блюдо или идея для украшения выпечки или тортов.

Читайте также Готовимся к пляжному сезону: топ–3 блюда, от которых теряешь вес

Клубника в шоколаде – изысканный десерт, который быстро и легко приготовить в домашних условиях. Для украшения используйте орехи, различные виды шоколада или кокосовую стружку.

Как приготовить клубнику в шоколаде

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2 – 8

2 – 8 Калорийность на 100 граммов: 181 ккал

Клубнику тщательно помойте, обсушите – выложите на бумажное полотенце.

– 100 граммов темного шоколада;– 80 граммов белого шоколада;– 300 граммов клубники (или 20 – 25 штук);– орехи.

Клубника / Фото Unsplash

В разные миски выложите белый и черный шоколад. Растопите на водяной бане до однородной консистенции. Снимите с огня.

Процесс растапливания шоколада / Фото Рexels

Погрузите каждую ягоду в растопленный шоколад, держа за зеленые листочки. Выложите на пергамент или тарелку.

Клубника с шоколадом / Фото Unsplash

Часть шоколада перелейте в кондитерский мешок, задекорируйте клубнику белым шоколадом.

Клубника в шоколаде / Фото Unsplash

Также клубнику можно украсить измельченными орехами.

Клубника в шоколаде с орехами / Фото Рexels