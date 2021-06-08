Ароматна, солодка полуниця в молочному або чорному шоколаді нікого не залишить байдужим. Це може бути основна страва або ідея для прикрашання випічки або тортів.
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Полуниця в шоколаді – вишуканий десерт, який швидко і легко приготувати в домашніх умовах. Для прикрашання використовуйте горіхи, різні види шоколаду або кокосову стружку.
Як приготувати полуницю в шоколаді
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 181 ккал
- Полуницю ретельно помийте, обсушіть – викладіть на паперовий рушник.
Полуниця/ Фото Unsplash
- У різні миски викладіть білий та чорний шоколад.
- Розтопіть на водяній бані до однорідної консистенції. Зніміть з вогню.
Процес розтоплення шоколаду/ Фото Рexels
4. Занурте кожну ягоду у розтоплений шоколад, тримаючи за зелені листочки. Викладіть на пергамент або тарілку.
Полуниця з шоколадом/ Фото Unsplash
- Частину шоколаду перелийте у кондитерський мішок, задекоруйте полуницю білим шоколадом.
Полуниця в шоколаді/ Фото Unsplash
- Також полуницю можна прикрасити подрібненими горіхами.
Полуниця в шоколаді з горіхами/ Фото Рexels
- Полуницю відправте в холодильник на 30 – 45 хвилин. Подавайте холодною. Смачного!