Ароматна, солодка полуниця в молочному або чорному шоколаді нікого не залишить байдужим. Це може бути основна страва або ідея для прикрашання випічки або тортів. 

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Полуниця в шоколаді – вишуканий десерт, який швидко і легко приготувати в домашніх умовах. Для прикрашання використовуйте горіхи, різні види шоколаду або кокосову стружку.

Як приготувати полуницю в шоколаді

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2 – 8
  • Калорійність на 100 грамів: 181 ккал
  1. Полуницю ретельно помийте, обсушіть – викладіть на паперовий рушник.


Полуниця/ Фото Unsplash

  1. У різні миски викладіть білий та чорний шоколад.
  2. Розтопіть на водяній бані до однорідної консистенції. Зніміть з вогню.

Процес розтоплення шоколаду/ Фото Рexels

4. Занурте кожну ягоду у розтоплений шоколад, тримаючи за зелені листочки. Викладіть на пергамент або тарілку.

Полуниця з шоколадом/ Фото Unsplash

  1. Частину шоколаду перелийте у кондитерський мішок, задекоруйте полуницю білим шоколадом.

Полуниця в шоколаді/ Фото Unsplash

  1. Також полуницю можна прикрасити подрібненими горіхами. 

Полуниця в шоколаді з горіхами/ Фото Рexels

  1. Полуницю відправте в холодильник на 30 – 45 хвилин. Подавайте холодною. Смачного!