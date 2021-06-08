Ароматная, сладкая клубника в молочном или черном шоколаде никого не оставит равнодушным. Это может быть основное блюдо или идея для украшения выпечки или тортов.
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Клубника в шоколаде – изысканный десерт, который быстро и легко приготовить в домашних условиях. Для украшения используйте орехи, различные виды шоколада или кокосовую стружку.
Как приготовить клубнику в шоколаде
- Время: 45 минут
- Порции: 2 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 181 ккал
- Клубнику тщательно помойте, обсушите – выложите на бумажное полотенце.
Клубника / Фото Unsplash
- В разные миски выложите белый и черный шоколад.
- Растопите на водяной бане до однородной консистенции. Снимите с огня.
Процесс растапливания шоколада / Фото Рexels
- Погрузите каждую ягоду в растопленный шоколад, держа за зеленые листочки. Выложите на пергамент или тарелку.
Клубника с шоколадом / Фото Unsplash
- Часть шоколада перелейте в кондитерский мешок, задекорируйте клубнику белым шоколадом.
Клубника в шоколаде / Фото Unsplash
- Также клубнику можно украсить измельченными орехами.
Клубника в шоколаде с орехами / Фото Рexels
- Клубнику отправьте в холодильник на 30 – 45 минут. Подавайте холодной. Приятного аппетита!