У каждого из нас есть свой особый рецепт кофе, приобретенный методом многих проб и экспериментов. Зарядиться утром любимым напитком – это всегда удачная идея, но иногда стоит попробовать снова поискать новые вкусы, ведь есть вероятность, что они придутся вам по душе.

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Как усовершенствовать кофе только одним ингредиентом

В последнее время набирает популярность Cafe romano. Это тот же кофе, который мы привыкли пить каждый день, но с добавлением лимона или лимонного сока.

Новый тренд​ / Фото Pixabay

Как отмечают ценители этого кофе, он может похвастаться не только особым вкусом, но и пользой. По их словам, лимон лишает кофе горьких ноток, потому напиток можно смаковать без сахара. Меньше сахара – больше здоровья, поэтому этот аргумент вполне оправдан.

Кроме того, и лимон, и кофе оказывают антиоксидантное действие. Также кофе предотвращает шелушение кожи, а лимон стимулирует выработку коллагена.

Что касается пропорций, то здесь каждый может действовать по своему усмотрению, но общее правило таково: 10 миллилитров лимонного сока на 100 миллилитров кофе. Пробовать новое всегда необычно, но именно так мы открываем любимые вкусы, так что попробовать напиток и составить о нем собственное впечатление – отличный способ разнообразить обыденность.