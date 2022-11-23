У кожного з нас є свій особливий рецепт кави, який набутий методом багатьох спроб та експериментів. Зарядитися зранку улюбленим напоєм – це завжди вдала ідея, але інколи варто спробувати знову пошукати нові смаки, адже є ймовірність, що й вони припадуть вам до душі.

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Як вдосконалити каву лиш одним інгредієнтом

Останнім часом набирає популярності Cafe romano. Це та сама кава, яку ми звикли пити щодня, але з додаванням лимона або лимонного соку.

Новий тренд / Фото Pixabay

Як відзначають поціновувачі цієї кави, вона може похизуватися не лише особливим смаком, а й користю. За їхніми словами, лимон позбавляє каву гірких ноток, тому напій можна смакувати без цукру. Менше цукру – більше здоров'я, тому цей аргумент цілком виправданий.

Окрім того, і лимон, і кава мають антиоксидантну дію. Також кава запобігає лущенню шкіри, а лимон стимулює вироблення колагену.

Що стосується пропорцій, то тут кожен може діяти на свій розсуд, але загальне правило таке: 10 мілілітрів лимонного соку на 100 мілілітрів кави. Пробувати нове завжди незвично, але саме так ми відкриваємо улюблені смаки, тож спробувати напій та скласти про нього власне враження – чудовий спосіб урізноманітнити буденність.