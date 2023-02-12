Приготування кави вдома – це не лише можливість насолодитися саме тим смаком, який любите ви, а й неабияка економія коштів. Не обов'язково мати вдома дорогий набір різноманітних девайсів для приготування кави – достатньо буде скористатися порадами досвідчених барист.

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Як приготувати каву на виніс вдома

Перше, на що варто звернути увагу – який смак кави ви полюбляєте. Подобається класика – сміливо обирайте м'яку арабіку, можливо, з нотками шоколаду або горіхів.

Улюблений напій завжди можна мати під рукою / Фото Pexels

Якщо ви не уявляєте каву без молока, то варто варити каву з темних зерен. У такому разі смак кави залишиться насиченим впродовж тривалого часу.

Також важливо використовувати кип'ячену воду, але у жодному разі не можна заливати каву окропом одразу. Залиште воду на кілька хвилин для невеликого вистигання, тоді аромату кави нічого не загрожуватиме.

Спосіб приготування кави не має ніякого значення, тому тут ви можете обрати той, який вважаєте найбільш зручним. Більше уваги потрібно приділити ємності, у якій ви візьмете каву із собою: вона повинна бути герметичною та добре зберігати температуру, адже пиття холодної кави – це явно не те, для чого ви берете напій із собою.