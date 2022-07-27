Когда гости на пороге: готовим вкусную закуску из кабачков и плавленого сыра
27 июля 2022 , 20:27Читати новину українською
Источник:инстаграмм Cooking by Yuliya
Вы, вероятно, знаете 100 и 1 рецепт из кабачков, но этот нереально простой и вкусный. А все потому, что он сочетает два любимых блюда: жареные кабачки и чесночный салат с творожками.
Закуска из кабачков всегда вкусная и быстрая. Мы уже писали о рулетах из баклажанов, сегодня хотим предложить вам попробовать невероятно аппетитные рулеты из кабачка.
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Кабачковые рулеты можно подавать на стол как горячими, так и холодными. По сути это не просто рулетики, а закуска с салатом внутри. А именно с еврейской намазкой: плавленый сыр с чесноком. Итак, не теряем времени – ну готовить!
Рецепт кабачковых рулетов с плавленым сыром
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
– кабачки;
– пшеничная мука;
– куриные яйца;
– соль;
_ черный молотый перец;
– масло для жарки.
Для начинки:
– плавленый сырок;
– временно;
– майонез;
– отварные куриные яйца;
– майонез;
– помидоры;
– свежий укроп.
Приготовление:
- Нарежьте вымытые кабачки тонкими ломтиками.
- В отдельных мисках подготовьте муку с солью, взбитые яйца. Панируйте сначала ломтики кабачков в муке с обеих сторон, затем в яйце.
- Обжаривайте их на сковороде с маслом. Лучше всего подойдет средний огонь.
- Для начинки отварите куриные яйца до 8 минут. Охладите, снимите скорлупу. Натрите яйца на грубой терке. Далее натрите плавленые сырки и выдавите чеснок. По желанию можно добавить насеченный укроп и черный молотый перец. Тщательно перемешайте начинку для кабачков.
- Нарежьте помидоры половинками.
- В каждый обжаренный кабачок выложите столовую ложку творожной массы и половинку помидора. Осторожно заверните в рулет и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!