Закуска з кабачків завжди смачна та швидка. Ми вже писали про рулети з баклажанів, сьогодні хочемо запропонувати вам спробувати неймовірно апетитні рулети з кабачка.

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Кабачкові рулети можна подавати до столу як гарячими, так і холодними. Насправді це не просто рулетики, а закуска з салатом всередині. А саме з єврейською намазкою: плавлений сир з часником. Отож, не гаймо часу – нумо готувати!

Рецепт кабачкових рулетів з плавленим сиром

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– кабачки;

– пшеничне борошно;

– курячі яйця;

– сіль;

_ чорний мелений перець;

– олія для смаження.

Для начинки:

– плавлений сирок;

– часний;

– майонез;

– відварені курячі яйця;

– майонез;

– помідори;

– свіжий кріп.

Приготування:

Наріжте помиті кабачки тонкими скибками.

У окремих мисках підготуйте борошно з сіллю, збиті яйця. Запаніруйте спочатку скибки кабачків у борошні з обох сторін, далі в яйці.

Обсмажуйте їх на сковорідці з олією. Найкраще підійде середній вогонь.

Для начинки відваріть курячі яйця до готовності (8 хвилин). Охолодіть, зніміть шкарлупу. Натріть яйця на грубій тертці. Далі натріть плавлені сирки та вичавіть часник. За бажанням можна додати насічений кріп та чорний мелений перець. Ретельно перемішайте начинку для кабачків.

Наріжте помідори половинками.

У кожен обсмажений кабачок викладіть столову ложку сиркової маси та половинку помідора. Обережно загорніть у рулет та подавайте до столу.

Смачного!