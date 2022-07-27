Закуска из кабачков всегда вкусная и быстрая. Мы уже писали о рулетах из баклажанов, сегодня хотим предложить вам попробовать невероятно аппетитные рулеты из кабачка.

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Кабачковые рулеты можно подавать на стол как горячими, так и холодными. По сути это не просто рулетики, а закуска с салатом внутри. А именно с еврейской намазкой: плавленый сыр с чесноком. Итак, не теряем времени – ну готовить!

Рецепт кабачковых рулетов с плавленым сыром

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– кабачки;

– пшеничная мука;

– куриные яйца;

– соль;

_ черный молотый перец;

– масло для жарки.

Для начинки:

– плавленый сырок;

– временно;

– майонез;

– отварные куриные яйца;

– майонез;

– помидоры;

– свежий укроп.

Приготовление:

Нарежьте вымытые кабачки тонкими ломтиками.

В отдельных мисках подготовьте муку с солью, взбитые яйца. Панируйте сначала ломтики кабачков в муке с обеих сторон, затем в яйце.

Обжаривайте их на сковороде с маслом. Лучше всего подойдет средний огонь.

Для начинки отварите куриные яйца до 8 минут. Охладите, снимите скорлупу. Натрите яйца на грубой терке. Далее натрите плавленые сырки и выдавите чеснок. По желанию можно добавить насеченный укроп и черный молотый перец. Тщательно перемешайте начинку для кабачков.

Нарежьте помидоры половинками.

В каждый обжаренный кабачок выложите столовую ложку творожной массы и половинку помидора. Осторожно заверните в рулет и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!