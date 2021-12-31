Рецепты "на скорую руку" – отличный способ накрыть стол быстро и не уставать у плиты.

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Здоровые чипсы

Используйте ломтерезку и тонко нарежьте овощи. Сбрызните их оливковым маслом и смешайте со специями, такими как базилик и сладкий перец. Поставьте в духовку и запекайте, пока они не подрумянятся и не станут хрустящими. Это может быть картофель, морковь, свекла, кабачок или сельдерей.

Вкусное празднование / Фото pinterest

Специальные наборы

Вместо готовых чипсов и других закусок подайте оливки и орехи. Следует приобрести несколько видов оливок. Можно купить оливки, фаршированные миндалем, перцем или творогом. Если у вас есть время, можете положить в тарелочки сливочный творог, смешанный с зеленью. Насадите на зубочистку оливку, небольшой кусочек сыра (это может быть моцарелла или голубой сыр) и помидор черри.

Сырная доска

На доску, желательно деревянную, выложите разные сорта сыра. Такие сыры как чеддер, голубой сыр, гауда нарежьте кубиками, мягкие сыры – треугольниками. Разложите между ними виноград, крекеры, частицы апельсина или салями.

Аппетитный праздник / Фото pinterest

Грибная закуска

Слоеное тесто нарежьте ромбами, выложите на противень, застеленный бумагой. На сковороде обжарить мелко нарезанный лук и грибы, приправить при обжаривании. На каждый кусок теста выложите грибную массу, кусочек ветчины и творог. Соедините левую и правую стороны в кучу. Выпекайте около 15 минут при 180 градусах до золотистой корочки.